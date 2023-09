Im Liveticker: Eintracht Frankfurt spielt gegen Aberdeen

Eintracht Frankfurt will erneut auf europäischer Bühne zaubern. Nach dem Europa-League-Titel 2022 und der vergangenen Spielzeit in der Champions League ist die SGE in dieser Saison in der Conference League gefordert. Den Auftakt gibt die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller am Donnerstagabend (18.45 Uhr, RTL+) gegen den FC Aberdeen aus Schottland.

Die Schotten qualifizierten sich in der vergangenen Spielzeit als Dritter der Premiership. In dieser Saison läuft es noch nicht so gut: Aberdeen ist Vorletzter mit erst zwei Punkten aus fünf Spielen. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels und wollen unbedingt mit einem Sieg starten“, sagte SGE-Trainer Toppmöller. Sein Team ist klarer Favorit. „Dieser Rolle wollen wir gerecht werden“, so der Coach.

Live: Eintracht Frankfurt trifft auf Aberdeen

Weiter geht es für die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga. Dort ist die Toppmöller-Elf am Sonntag im Einsatz. Ebenfalls in einem Heimspiel geht es gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr, DAZN). Das nächste Spiel in der Conference League steigt am 5. Oktober auswärts gegen PAOK Saloniki.