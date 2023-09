Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen live im TV und Online-Stream sehen

Eintracht Frankfurt musste zuletzt in der Bundesliga dreimal in Folge die Punkte teilen. Gegen die Gegner Mainz, Köln und Bochum hieß das Endergebnis 1:1. Bei ihrem Debüt in der Conference League treffen die „Adler“ am Donnerstag (18.45 Uhr) vor heimischer Kulisse auf den FC Aberdeen aus Schottland und wollen endlich wieder siegen. Die Hessen hatten die vergangene Bundesliga-Saison als Siebter beendet und waren somit für die Qualifikationsrunde der Conference League spielberechtigt. Dort setzte sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gegen Levski Sofia aus Bulgarien durch. Der dritte Wettbewerb der UEFA wird seit 2021 ausgetragen und geht in seine dritte Saison. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die Europa League.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gegner der Frankfurter, Aberdeen, beendete die letzte Saison in der Scottish Premiership, der höchsten Spielklasse Schottlands, auf Platz drei. Neben den Nordschotten trifft die Eintracht in der Vorrundengruppe G auf HJK Helsinki und PAOK Thessaloniki. Die SGE, die 2022 die Europa League gewann, geht als Favorit in die Gruppe.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen live im TV?

Das Conference-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Aberdeen wird von RTL+ live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 18.10 Uhr mit der Vorberichterstattung, Anpfiff im Deutsche Bank Park ist um 18.45 Uhr. Kommentator der Partie ist Cornelius Küpper, Experte ist Felix Kroos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird Frankfurt gegen Aberdeen live im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Aberdeen wird nur über den RTL-eigenen Streamingsdienst RTL+ übertragen. Im Free-TV strahlen die Kölner die Partie nicht aus.

Kann ich das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Aberdeen FC im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst RTL+ zeigt die vollen 90 Minuten der Europa-Conference-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Aberdeen FC live. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Eintracht Frankfurt gegen Aberdeen FC?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Europa-League-Spiel zwischen Piräus und Freiburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Frankfurt und Aberdeen im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Donnerstagabend einen Liveticker zur Europa-Conference-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Aberdeen FC an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 18.45 Uhr zu sehen.