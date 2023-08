Eintracht Frankfurt gibt Torwart-Talent Ramaj zu Ajax Amsterdam ab

Geschockt im TV-Interview

Brand steht nach WM-Aus neben sich - und vergisst Worte der Bundestrainerin

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Australien und Neuseeland zeigte sich die deutsche Offensivspielerin Jule Brand am „ZDF“-Mikrofon geschockt. An die Worte der Bundestrainerin im Kreis nach dem 1:1 gegen Südkorea konnte Brand sich nicht mehr erinnern.