Nach Glasner-Aus: Hinteregger stellt sich vor Ex-Frankfurt-Trainer

Nach Enttäuschungen der Männer

“Fußballfans wach küssen”: DFB-Manager zählt auf Erfolg bei der Frauen-WM

DFB-Manager Joti Chatzialexiou hofft auf ein gutes Abschneiden der deutschen Fußballerinnen bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Australien. Die schwachen Auftritte der Männer bei der WM in Katar und der U21-EM in Rumänien und Georgien hatten bei den deutschen Fans zuletzt für Enttäuschung gesorgt.