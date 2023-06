Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit Verteidiger-Talent aus Ecuador

Stotterstart in U21-EM

Trotz Überzahl und zwei Elfmetern: DFB-Elf verpasst Sieg gegen Israel

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist schwach in die Europameisterschaft gestartet. Gegen Israel kam der Titelverteidiger und Favorit am Donnerstagabend in Georgien nicht über ein Remis hinaus – und das trotz zwei Foulelfmetern und einer kompletten Halbzeit in Überzahl.