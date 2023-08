Die möglichen Gegner von Eintracht Frankfurt in der Conference League

Lange Zeit hatte Eintracht Frankfurt auch im Rückspiel der Conference-League-Playoffs gegen Levski Sofia viel Mühe. Erst in der 79. Minute ließ Joker Jessic Ngankam den Knoten platzen, servierte kurz darauf für Ellyes Skhiri, der zum 2:0-Endstand traf (86.) und den Einzug in die Gruppenphase perfekt machte. Matchwinner Ngankam, der in diesem Sommer von Hertha BSC in die Mainmetropole wechselte, wollte sich nach dem Erfolg über den bulgarischen Vertreter nicht zu einer Aussage über einen Wunschgegner hinreißen lassen gab am RTL-Mikrofon dann aber doch an, dass er gerne mal ein Auswärtsspiel in der Türkei bestreiten würde.

Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, erfährt der 23-Jährige und sein Klub am Freitagnachmittag. Ab 14.30 Uhr werden im Grimaldi Forum in Monaco die Gruppen ausgelost. Das Teilnehmer-Feld mit insgesamt 32 Teams setzt sich neben der Eintracht aus den weiteren 21 Siegern der Playoff-Spiele sowie zusätzlich den zehn Verlierern der Playoff-Runde der Europa League zusammen. Die Zusammensetzung der vier Lostöpfe wird die UEFA erst am Freitagmorgen bekanntgeben.

Die Teilnehmer der Gruppenphase in der Conference League 2023/24