Eintracht Frankfurt vermeldet Transfer von Stürmer Ngankam

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Zugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Wie der Conference-League-Teilnehmer am Freitagvormittag mitteilte, kommt U21-Nationalstürmer Jessic Ngankam von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und unterschreibt bei den Hessen einen Vertrag bis 2028. Der 22-Jährige war seit seiner Kindheit bei den Berlinern ausgebildet worden und spielte bislang fast ausnahmslos für seinen Heimatklub. Einzig die Saison 2021/22 hatte er auf Leihbasis bei der SpVgg Greuther Fürth verbracht. Als Ablöse für den Angreifer überweist die SGE dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro in die Hauptstadt.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche zeigt sich von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. „Als junger und entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potential passt Jessic ideal zu unserer Strategie“, wird der Frankfurt-Boss in der Klub-Mitteilung zitiert: „Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat. Jessic ist ein Spieler, der viel Leidenschaft und Power mitbringt. Wir sind fest davon überzeugt, dass er perfekt zu unserem Team und unserem Klub passt.“ Ngankam selbst spricht mit Blick auf den Wechsel von einem „wichtigen Schritt“ für seine Entwicklung. „Nach vielen Jahren in meiner Berliner Heimat bin ich bereit für eine neue Herausforderung, die ich bei einem sehr ambitionierten und spannenden Bundesliga-Klub angehen möchte“, so der Offensivspieler.

Ngankam mit herber Enttäuschung bei U21-EM

In der Sommerpause hatte Ngankam zuletzt eine herbe Enttäuschung erlebt und war mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bereits nach Gruppenphase ausgeschieden. Der Stürmer kam dabei in allen drei Vorrundenspielen zum Einsatz, blieb jedoch ohne Treffer. Für die Hertha-Profis hatte er in insgesamt 37 Pflichtspieleinsätzen sechsmal getroffen und drei weitere Tore vorbereitet.

