Trapp stichelt gegen Kolo Muani und macht klar: „Das Thema ist durch“

Kevin Trapp weint dem mit lauten Störgeräuschen zu Paris Saint-Germain abgewanderten Top-Stürmer Randal Kolo Muani offenbar keine Träne nach. „Wir haben jetzt Spieler in der Mannschaft, die Bock auf den Verein haben und hier sein wollen. Spieler, die Bock haben, in diesem Stadion zu spielen und mit der Mannschaft und den Fans zusammen erfolgreich zu sein. Das ist wichtiger als alles andere“, meinte der Torhüter von Eintracht Frankfurt nach dem 1:1 im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln am DAZN-Mikrofon und stichelte klar in Richtung des französischen Nationalspielers.

Auf die Frage, ob er am Rande des Länderspiels am 12. September in Dortmund gegen Frankreich noch einmal das Gespräch mit Kolo Muani suchen werde, entgegnete der DFB-Keeper knapp: „Das Thema ist durch.“ Kolo Muani hatte seinen Wechsel unter anderem mit einem Trainingsstreik forciert und klar gemacht, dass er kein Interesse daran habe, seinen bis 2027 datierten Vertrag bei der Eintracht zu erfüllen. „Das muss jeder für sich selbst wissen. Wenn er das so machen will. Er wollte es so durchdrücken“, meinte Trapp, der sichtlich darum bemüht war, seinem Ärger keinen allzu großen Raum zu geben.

Nach einem turbulenten Deadline-Day mit reichlich Hin und Her gab die Eintracht schließlich grünes Licht für den Transfer und erhielt von PSG eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro. Problem: Nichts von dieser Summe konnte zurück in die Mannschaft fließen, da der Deal erst finalisiert wurde, als das die Bundesliga-Transferfrist bereits beendet war. Trapp ist dennoch davon überzeugt, dass die Eintracht vor einer erfolgreichen Saison steht. Auch wenn der Torhüter gestand, dass es gut gewesen wäre, noch einen weiteren Stürmer zu verpflichten.

Dennoch meinte der 33-Jährige: „Es wird Zeit brauchen und wir brauchen Geduld. Ich finde aber, dass wir es schon sehr gut machen. Wir sind meiner Meinung nach gut gestartet. Wir sind im Pokal und in der Conference League weiter. In der Bundesliga haben wir fünf Punkte aus drei Spielen, die auch aufgrund des Drumherums nicht einfach waren. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen das Selbstvertrauen und die Automatismen holen, die wir vorne brauchen. Wir stehen sehr stabil.“

Ngankam verspricht nach Kolo-Muani-Abgang: „Wir werden es schon machen“

Die Fans machten beim Spiel gegen Köln derweil ebenfalls klar, wie sehr sie der stillose Abgang Kolo Muanis verärgert hat. „Kohle Muani - Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar“, stand auf einem im Block angebrachten Banner. Für Tore sollen nun die beiden Zugänge Omar Marmoush und Jessic Ngankam sorgen. Letztgenannter meinte am Sonntag über Kolo Muani: „Ich hätte gern weiter von ihm gelernt. Aber Omar und ich haben auch was drauf. Wir werden es schon machen.“