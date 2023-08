Nahender Transfer von Kolo Muani zu PSG? Eintracht-Manager reagiert

Er ist nach wie vor eine der heißesten Transfer-Aktien der Bundesliga: Randal Kolo Muani. Der 24 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt überzeugte vergangene Saison beim hessischen Bundesligisten mit 23 Toren und 17 Vorlagen in 46 Pflichtspielen. Zudem stand er bei der WM in Katar mit Frankreich im Finale, in dem der eingewechselte Angreifer kurz vor dem Elfmeterschießen noch eine Großchance auf den Sieg verpasste, ehe Argentinien sich im Elfmeterschießen zum Weltmeister krönte. Mit seinen Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten weckte Kolo Muani natürlich Begehrlichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob der Franzose, den die SGE um Sportvorstand Markus Krösche vergangenen Sommer ablösefrei (!) vom Pokalsieger FC Nantes verpflichtet hat, auch kommende Saison in Frankfurt spielt, ist ungewiss. In der Mainmetropole habe Kolo Muani gerade seinen Wechselwunsch hinterlegt, berichtet RMC Sport. Das Ziel soll Paris Saint-Germain heißen. Zudem habe es laut Sky in Gesprächen zwischen ihm, seinem Berater Moussa Sissoko und PSG schon eine mündliche Einigung gegeben.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung möchte von einem nahenden Transfer indes nichts wissen. „Es sind alles Gerüchte und Spekulationen. Wir haben uns die letzten Wochen ausführlich zu dem Thema geäußert. Es gibt keinen neuen Stand“, sagte Hardung am Rande des Testspiels gegen Nottingham Forest gegenüber dem TV-Sender Sky. Und weiter: „Jeder hat heute gesehen, dass Kolo bei uns startet, dass er ein sehr ordentliches Spiel macht. Der Status quo ist unverändert, wir sind froh, dass er da ist, er ist unser Spieler.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Status quo ist unverändert, wir sind froh, dass er da ist, er ist unser Spieler.“ Timmo Hardung, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt

Auf die Frage, unter welchen Bedingungen der Eintracht-Torjäger seinen aktuellen Arbeitgeber verlassen könne, mauerte Hardung. Im Gespräch ist zuletzt eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro gewesen. „Ich glaube, Markus Krösche hat dazu etwas gesagt, deshalb schwebt die Zahl im Raum“, erklärte Hardung, der „über die Qualität von Kolo Muani nicht mehr groß reden“ wolle. Der Eintracht-Manager meinte: „Das hat er in der letzten Saison in den verschiedenen Wettbewerben bewiesen. Er ist ein Scorer, kann vorlegen und Tore selbst erzielen, er hat Speed. Er ist ein sehr guter Stürmer.“

Nachfolger für Kolo Muani? Eintracht hat „den Markt im Blick“

Wie der Conference-League-Teilnehmer einen potenziellen Abgang des besten Goalgetters der Vorsaison auffangen will, ist noch unklar. Rafael Borré steht ebenfalls vor einem Wechsel. Der Europa-League-Held von 2022 spielt in den Planungen von Trainer Dino Toppmöller, der auf Oliver Glasner gefolgt ist, keine Rolle mehr. „Wir versuchen, vorbereitet zu sein, so gut es geht. Wir haben Stürmer und mit Jessic Ngankam schon einen neuen Stürmer verpflichtet“, erinnerte Hardung. Der U21-Nationalspieler kam für xx Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger Hertha BSC an den Main. Frankfurt sei „grundsätzlich gut aufgestellt“.

Timmo Hardung ist Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Im Fokus steht nach Sportbuzzer-Informationen weiter noch der Transfer von Elye Wahi. Der 20-Jährige spielt aktuell bei Montpellier HSC in der französischen liga, erzielte dort in der abgelaufenen Saison 19 Tore in 33 Partien. „Natürlich haben wir den Markt im Blick und Spieler, die eventuell für uns in Frage kommen könnten. Das zeigt dann die Zukunft“, sagte Hardung.