Für nächste Saison: Frankfurt verpflichtet ungarischen U21-Nationalspieler

Gerade einmal vier Tage ist das Sommer-Wechselfenster geschlossen und schon macht Eintracht Frankfurt den ersten Transfer für die kommende Saison perfekt. Die Hessen gaben am Dienstagabend die Verpflichtung von Offensivspieler Krisztián Lisztes bekannt. Der 18-Jährige kommt im nächsten Sommer vom ungarischen Meister Ferencvaros Budapest und erhält in der Mainmetropole einen Vertrag bis 2029.

„Krisztián Lisztes hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei uns in den Fokus gespielt. Umso bedeutsamer ist es, dass wir bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine wichtige Kaderstelle in unseren Planungen mit einem weiteren hochbegabten Spieler besetzen werden“, wird SGE-Sportdirektor Timmo Hardung in der Klub-Mitteilung zitiert: „Wir sind davon überzeugt, dass Krisztián zunächst in vertrautem Umfeld seine Entwicklung fortsetzen und noch mehr Wettkampfpraxis erhalten wird. Wir freuen uns, ihn ab der kommenden Saison mit all seiner Intensität, Dynamik sowie direkter und indirekter Torgefahr in Frankfurt willkommen zu heißen.“

Krisztián Lisztes: Sein Vater spielte für Werder Bremen und Co.

Lisztes, dessen gleichnamiger Vater in der Bundesliga einst beim VfB Stuttgart, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand, durchlief bereits die Jugendmannschaften von Ferencvaros, schaffte dort im Januar 2023 endgültig den Sprung in die erste Mannschaft und holte mit dem Klub auf Anhieb den nationalen Meistertitel. Insgesamt kommt er auf 21 Pflichtspiele für Ferencvaros, in denen ihm sieben Tore und zwei Vorlagen gelangen. Zudem kam er bislang zweimal für die ungarische U21-Nationalmannschaft zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Sein Marktwert wird vom Datenportal transfermarkt.de auf 600.000 Euro geschätzt.