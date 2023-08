Krösche gibt Update im Poker um Kolo Muani: „Es gibt ein Angebot“

Ist das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison auch gleichzeitig das letzte von Randal Kolo Muani im Trikot von Eintracht Frankfurt? Ganz so weit wollte SGE-Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag kurz vor Anpfiff der Partie gegen den SV Darmstadt nicht gehen: „Das weiß ich nicht. Es ist ja nicht unser Ziel, ihn zu verkaufen.“

Doch der 42-Jährige machte auch kein Geheimnis daraus, dass ein Transfer nicht völlig ausgeschlossen ist. Der Torjäger soll sich Berichten zufolge mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel einig sein. Krösche stellte klar, dass die Eintracht das Sagen in dem Poker hat: „Wir werden abwarten, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt. Es sind ja nicht mehr so viele Wochen. Sicherlich ist Interesse da von einem Klub.“

Auf Nachfrage, ob denn die berichtete Offerte in Frankfurt eingegangen sei, antwortete er ohne Nennung des Klubs: „Es gibt ein Angebot, ja.“ Aber: „Das entspricht nicht den Erwartungen. Weil wir nicht verkaufen wollen.“ Bei der Nachfrage nach der Schmerzgrenze zuckte er bei der Summe von 100 Millionen Euro nur mit den Schultern. „Es macht keinen Sinn jetzt über Zahlen zu sprechen. Grundsätzlich sind wir sehr froh, dass er hier ist und er hat ein herausragendes Jahr und eine super WM gespielt. Er steht heute auf dem Platz und schießt hoffentlich viele Tore.“

Krösche: Kein neuer Stand bei Lindström

Noch unwahrscheinlicher als ein Abschied von Kolo Muani scheint indes ein Verkauf von Jesper Lindström, der in Italien begehrt sein soll und ebenfalls gegen Darmstadt von Beginn an spielte: „Da gibt es keinen neuen Stand. Es ist ja normal, dass gerade in der Endphase der Transferperiode viele Gerüchte gestreut werden für Spieler, die sich interessant gemacht haben in der letzten Saison. Wir wollen beide eigentlich behalten, aber man weiß nie im Fußball“, so Krösche.