Nicht nur Kolo Muani: Wie Frankfurt gegen Sofia den Widrigkeiten trotzte

Eintracht Frankfurt hat den Widerständen getrotzt. Mit einem 2:0 über den bulgarischen Vertreter Levski Sofia haben die Hessen am Donnerstagabend das Ticket für die Gruppenphase der Conference League gelöst - inmitten des Transfer-Wirbels um Top-Stürmer Randal Kolo Muani. „Ich bin unheimlich stolz auf die Gruppe, die letzten Tage waren für Jungs und alle im Verein sicherlich nicht einfach“, gestand auch Trainer Dino Toppmöller im Nachgang und wusste den Erfolg seines Teams daher umso mehr zu schätzen. „Wir haben gesehen, was wir als Einheit leisten können. Der Sieg stand nie in Frage, wir haben hochverdient gewonnen“, so der 42-Jährige.

Die Spekulationen um den französischen Angreifer, der unter der Woche das Training schwänzte, um einen Transfer zu Paris Saint-Germain zu erzwingen, waren dabei nicht das Einzige, was in der Vorbereitung auf den zweiten Vergleich mit Sofia (das Hinspiel hatte 1:1 geendet) nicht gänzlich optimal verlief. „Als die gegnerische Aufstellung kam, mussten wir den Matchplan noch einmal über den Haufen werfen“, verriet Toppmöller: „Auch das haben die Jungs gut angenommen.“

Die Eintracht brauchte vor heimischer Kulisse lange, um die tief stehenden Bulgaren zu knacken. Joker Jessic Ngankam war es schließlich, der mit seinem Tor (79.) und einer Vorlage für Ellyes Skhiri (86.) die Weichen auf Sieg stellte. „Beim Tor habe ich einfach Erleichterung gespürt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber es war knapp und stand lange 0:0“, sagte der Matchwinner im Anschluss: „Wir sind geduldig geblieben und haben uns belohnt.“ Sein Coach habe den Offensivspieler, bevor er ins Spiel kam, mit einer Extra-Portion Motivation ausgestattet. „Der Trainer hat mir bei der Einwechslung gesagt, dass ich mich an den Plan halten und das Siegtor schießen soll“, so Ngankam.

Eine große Erkenntnis: Die Eintracht lieferte in einer wichtigen Situation und unter Druck ab, ließ die Unruhe um ihren Star-Stürmer zumindest für 90 Minuten vergessen. „Die Mannschaft war heute bereit, egal was rundherum für Nebengeräusche waren“, ergänzte Torschütze Skhiri. Und: Ab Freitag wird die SGE in der Causa Kolo Muani Klarheit haben. Dann endet das Transferfenster in Deutschland und Frankreich.