Trainer-Team der Eintracht: Toppmöller erhält Unterstützung vom FC Bayern

Pünktlich zur ersten Einheit der Saisonvorbereitung am Mittwoch hat Eintracht Frankfurt sein Trainer-Team verstärkt. Wie die Hessen mitteilten, wird Stefan Buck den neuen Chefcoach Dino Toppmöller ab sofort als Assistent unterstützen. Der 42-Jährige war seit 2015 im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern tätig und fungierte zuletzt als Co-Trainer der Zweitauswahl des deutschen Rekordmeister.

Seinen neuen Boss kennt Buck aus gemeinsamen Zeiten in München. Bis zur Entlassung von Julian Nagelsmann im vergangenen März hatte Toppmöller als Assistent des Cheftrainers bei den Bayern gearbeitet. Der FCB lässt Buck mit einem weinenden Auge in Richtung Frankfurt ziehen. „Stefan hat über acht Jahre sehr gute Arbeit und einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung unserer Nachwuchsspieler geleistet. Wir danken ihm für seinen Einsatz für den FC Bayern, freuen uns, dass er die Chance bekommt, als Co-Trainer in der Bundesliga arbeiten zu können, und wünschen ihm alles Gute“, sagte NLZ-Chef Jochen Sauer.

Eintracht Frankfurt: Trainer-Team nun komplett

Mit der Verpflichtung Bucks, der einst 19 Bundesliga-Spiele für den Karlsruher SC bestritt und sich bei der Eintracht auch auf die individuelle Entwicklung der Spieler konzentrieren soll, ist das Trainer-Team der SGE komplett. Der Conference-League-Teilnehmer startet am 13. August in die Pflichtspiel-Saison. In der ersten Runde des DFB-Pokals wartet dann Regionalligist 1. FC Lok Leipzig. Knapp eine Woche später empfängt man zum Liga-Start Aufsteiger Darmstadt 98.