Frankfurt-Zugang Pacho: Deshalb bringt uns Toppmöller weiter

Eintracht Frankfurts neues Abwehr-Talent Willian Pacho (21) kommt freundlich, aber zurückhaltend zum Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), im Proficamp des hessischen Bundesligisten. Die Antworten gibt der Ecuadorianer auf Spanisch.

Señor Pacho, Sie kamen im Sommer vom belgischen Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen nach Frankfurt. Wie lief die Eingewöhnung?

Mir ging es vom ersten Tag an sehr gut. Das ist nicht selbstverständlich. Ich wurde toll aufgenommen und fühle mich wohl. Das Wetter spielt mir dabei in die Karten, ich kenne das aktuelle Klima aus meiner Heimat gut (lacht).

Die Partie in Mainz am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) ist wieder ein Duell gegen einen Lokalrivalen. Was haben Sie aus dem Bundesliga-Auftaktsieg beim Derby gegen Aufsteiger Darmstadt im ausverkauften Frankfurter Stadion mitgenommen?

Ich war von der Atmosphäre und den Emotionen der Fans im Stadion total positiv überrascht. Diese Stimmung hat uns alle mitgezogen. Auf dem Platz passte schon viel zusammen, aber wir können noch besser spielen.

Ist die Kommunikation untereinander in der Abwehr mit der Sprachbarriere noch schwierig?

Mein brasilianischer Mitspieler Tuta hilft mir, weil ich mich mit ihm auf Spanisch verständigen kann. Für die Grundlagen reicht Englisch – und bei taktischen Details haben wir einen Übersetzer. Auf dem Platz ist das aber kein Problem, auch nicht mit Robin Koch, der sehr gut Englisch spricht. Die Chemie zwischen uns allen passt.

Und dann gibt es noch Makoto Hasebe, den Stand jetzt mit 39 Jahren und 214 Tagen bislang ältesten Profi, der je für die Eintracht aufgelaufen ist...

Unglaublich! Er ist ein Top-Spieler und eine großartige Persönlichkeit. Er ist immer aufmerksam, gibt gerade den jüngeren Spielern gerne Tipps und ist ein großes Vorbild, auch für mich.

Fiel Ihnen die Umstellung von der belgischen Liga auf die Bundesliga schwer?

Nicht wirklich. Der Schritt von Südamerika nach Europa vor anderthalb Jahren war die größere Herausforderung. Meine Familie stand aber immer hinter mir, genauso jetzt, als ich zur Eintracht gewechselt bin. In Ecuador ist die Fußballbegeisterung groß, viele wollen den großen Sprung schaffen, doch das ist nicht einfach. Umso mehr bin ich stolz. Das gibt mir zusätzliche Motivation, mein Bestes zu geben.

Ein Ex-Bundesliga-Star war Ihr Coach in Antwerpen: Mark van Bommel. Am Ende stand der Double-Gewinn. Was haben Sie von ihm mitgenommen?

Mir hat es sehr gefallen, wie er uns nach vorne gebracht hat. Der Konkurrenzkampf war gut, wir haben von ihm und seiner Erfahrung profitiert.

Nun ist Dino Toppmöller, selbst neu in Frankfurt und erstmals Chefcoach in einer Top-Liga, Ihr Trainer.

Auch er hat bei seinen bisherigen Trainerstationen viel Erfahrung gesammelt. Er tritt sehr akribisch auf, spricht jedem Spieler großes Vertrauen aus. Die Art und Weise, wie er im Training mit uns umgeht und welche Ideen er einbringt, gefällt mir gut. Das bringt uns weiter.

"Tritt akribisch auf": Willian Pacho über Trainer Dino Toppmöller. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Gemeinsam mit Ihrem Nationalmannschaftskollegen Moisés Caicedo - er ist gerade als teuerster Spieler der Premier League zu Chelsea gewechselt - wollen Sie Ecuador zur WM 2026 führen. Was ist schwieriger: Dieses Vorhaben oder mit Eintracht einen Titel holen?

Wir haben ein gutes Nationalteam und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, zur WM schaffen. Aber es ist auch mein Wunsch, mit unserer starken Mannschaft bei der Eintracht einen Titel zu holen. Das hat man hier 2022 in der Europa League erlebt und will es wieder erreichen.