PSG legt im Poker um Kolo Muani nach

Stand Randal Kolo Muani im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Mainz 05 (1:1) zum letzten Mal für Eintracht Frankfurt auf dem Platz? Einem Bericht von Sky zufolge, will Paris Saint-Germain den Transfer nun offenbar endgültig unter Dach und Fach bringen. Nachdem SGE-Boss Markus Krösche bereits bestätigte, dass ein erstes Angebot, was laut Medien bei knapp 60 Millionen Euro gelegen haben soll, einging, bietet der französische Branchenprimus nun offenbar 80 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen, heißt es laut Sky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Wochen halten sich die Gerüchte um den Top-Stürmer der Eintracht hartnäckig. Der 24-Jährige soll sich mit PSG bereits auf einen Wechsel verständigt haben, doch Krösche machte kürzlich deutlich, dass es „nicht unser Ziel ist, ihn zu verkaufen“. Die Hessen sollen eine Ablöse um die 100 Millionen Euro fordern, somit wäre auch ein mögliches 80-Mio.-Angebot der Franzosen deutlich unter der kolportierten Schmerzgrenze der Eintracht-Verantwortlichen um Krösche.

Kolo Muani war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes in die Mainmetropole gekommen und hatte dort auf Anhieb überzeugt. In seiner ersten Saison im Trikot der Hessen erzielte er 23 Tore in 46 Pflichtspielen und bereitete 17 weitere Treffer vor. Zudem gab er im September 2022 sein Debüt für die französische Nationalmannschaft, mit der er - als Nachrücker für Ex-Leipzig-Profi Christopher Nkunku - anschließend bei der Weltmeisterschaft in Katar bis ins Finale kam. Dort scheiterte die „Équipe Tricolore“ an Argentinien (5:7 n. E.).