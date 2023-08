Bericht: FC Valencia will Frankfurt-Stürmer verpflichten

Der Abschied von Rafael Borré von Eintracht Frankfurt nimmt offenbar konkrete Formen an. Der Stürmer der Hessen steht einem Bild-Bericht zufolge vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten FC Valencia. Der Angreifer hätte einem Transfer sogar bereits zugestimmt, schreibt das Blatt. Die SGE möchte für einen Verkauf des noch bis 2025 an seinen Klub gebundenen Offensivspieler demnach eine Ablösesumme in Höhe von sieben Millionen Euro - eine Forderung, der Valencia offenbar entsprechen werden.

Borré, dessen Marktwert vom Datenportal transfermarkt.de auf neun Millionen Euro geschätzt wird, spielt in den Planungen von Frankfurt-Coach Dino Toppmöller keine Rolle mehr. Der 24-malige kolumbianische Nationalspieler kam in der neuen Saison nicht mehr zum Einsatz, trainierte vermehrt mit der Reservemannschaft. Seit der 27-Jährige im Sommer 2021 vom argentinischen Klub River Plate in die Mainmetropole gewechselt war, war er in 92 Pflichtspielen 15-mal erfolgreich gewesen und bereitete zwölf weitere Tore vor. 2022 gewann er mit der SGE die Europa League, schoss im Finale das wichtige 1:1 und verwandelte später im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß.

Neben Borré und dem hartnäckig mit einem Transfer zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebrachten Angreifer Randal Kolo Muani zieht es in Jesper Lindström Medienberichten zufolge zudem einen weiteren Offensivspieler der Eintracht in eine andere europäische Topliga. Der 23-Jährige soll unmittelbar vor einem Engagement beim italienischen Meister SSC Neapel stehen. Als Ersatz haben die Hessen aller Voraussicht nach Farès Chaibi von Ligue-1-Klub FC Toulouse an der Angel. Die Dienste des 20 Jahre alten algerischen Nationalspielers soll sich die SGE bis zu 15 Millionen Euro kosten lassen.