Leihe perfekt: Frankfurt verstärkt sich mit Ex-Nationalspieler

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen Kader einen Tag nach dem ablösefreien Transfer von Köln-Star Ellyes Skhiri mit einem weiteren Defensivspezialisten verstärkt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Robin Koch wechselt per Leihe für eine Saison von Premier-League-Absteiger Leeds United an den Main. Das gaben die Hessen am Donnerstagabend bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Buhlen um die Dienste des achtmaligen deutschen Nationalspielers (letztes Spiel Juni 2021) setzte sich Frankfurt dem Vernehmen nach unter anderem gegen Bayer Leverkusen und die SSC Neapel durch. Der 26 Jahre alte Koch hat bei Leeds noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. „Ich freue mich wirklich sehr, Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs“, wird Koch in der Vereinsmitteilung zitiert: „Mit dem neuen Trainer, dem starken Kader und den Möglichkeiten hier im Verein ist das für mich eine sehr spannende Herausforderung, die ich mit maximaler Motivation angehe.“

Koch, der sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, war 2020 vom SC Freiburg auf die Insel gewechselt. Für die “Whites” stand der Ex-DFB-Spieler in 77 Partien auf dem Platz und gehörte zuletzt zum Stammpersonal. Mit Leeds stieg Koch nach einer schwachen zurückliegenden Spielzeit in die zweitklassige Championship ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Frankfurt wird der Sohn von Kaiserslautern-Legende Harry Koch dagegen in der kommenden Saison international spielen: Mit dem siebten Platz in der Liga qualifizierten die “Adler” sich für die Conference League. „Alles, was mich auf und neben dem Platz als Fußballer auszeichnet, will ich hier einbringen und Erfolge mit der Mannschaft feiern. Ich bin in den letzten drei Spielzeiten in Leeds in der vielleicht stärksten Liga der Welt sehr gereift – als Fußballer, aber auch als Mensch. Das will ich jetzt wieder in der Bundesliga unter Beweis stellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine starke Saison spielen können“, so der neue Frankfurt-Profi.