Knauff erklärt Entscheidung für Frankfurt - und nennt seine Ziele unter Neu-Trainer Toppmöller

Für Ansgar Knauff hat sich Eintracht Frankfurt als richtiger Karriereschritt herausgestellt. Vor anderthalb Jahren kam er per Leihe von Borussia Dortmund zum hessischen Bundesligisten. Im Sommer 2022 feierte er mit den Frankfurtern den Europa-League-Triumph. Es folgten Einsätze in der Champions League (Aus im Achtelfinale gegen Neapel) und das DFB-Pokal-Finale (0:2 gegen Leipzig). Nach dem Ende der Leihe hat sich der gebürtige Göttinger jüngst für den Verbleib am Main entschieden. Rund fünf Millionen Euro Ablösesumme überwies die SGE an den BVB, der Vertrag Knaufss läuft fünf Jahre bis 2028.

Gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erklärt der 21 Jahre alte Offensivspieler seine Entscheidung. „Ich habe mich für den Verein entschieden, nach vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen bei der Eintracht. Sowohl meine Seite als auch die Klubseite sind überzeugt, dass es der richtige Schritt ist“, sagt er am Rande des Trainingslagers mit der U21-Nationalmannschaft in Südtirol vor der EM, die in einer Woche beginnt: „Mir war es sehr wichtig, dass ich vor dem Turnier alles geklärt habe. Das ist für den Kopf einfacher.“

Ansgar Knauff: „Ich will wieder angreifen“

Zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift war die Verpflichtung von Trainer Dino Toppmöller noch nicht offiziell. Dennoch sagt Knauff: „Es war keine schwierige Entscheidung, auch wenn nicht klar war, wer neuer Trainer wird. Wenn man es so sieht, weiß man nie, wer der nächste Trainer sein wird.“ Unter Oliver Glasner kam der Flügelspieler in der gerade abgelaufenen Saison zu deutlich weniger Einsatzminuten als noch im ersten Halbjahr seiner Leihe von Januar bis Mai 2022. Vor allem in der zurückliegenden Rückrunde saß er meist auf der Bank. Gerade einmal 259 Minuten seit Anfang März stand der Ex-Dortmunder für die Eintracht auf dem Platz. Fünfmal kam er gar nicht zum Zug (einmal davon verletzt).

Unter Neu-Coach Toppmöller will sich Knauff nun wieder in den Vordergrund spielen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung im Verein in der nächsten Saison und will wieder angreifen“, erklärt der U21-Nationalspieler und fügt an: „Mein Ziel ist es, wieder mehr Einsätze zu haben als zuletzt.“ Dabei soll nicht zuletzt die EM in Georgien und Rumänien helfen. „Mit guten Leistungen bei der EM möchte ich mich auch für den Klub wieder empfehlen. Ein großes Turnier, diese große Bühne - das ist etwas Besonderes“, sagt der Frankfurt-Profi: „Nach schwierigen letzten Monaten für mich persönlich ist es eine Chance, dem Team helfen zu können und so erfolgreich wie möglich zu sein.“ Am liebsten als Stammspieler auf der linken Seite eines Dreiersturms, „dort fühle ich mich wohl“.

„Nur“ Conference League mit Frankfurt? Ansgar Knauff widerspricht

Viel Zeit bleibt Knauff nach dem Turnier nicht. Sollte der DFB-Nachwuchs, der vor zwei Jahren mit dem jetzigen Cheftrainer Antonio Di Salvo als Assistent von Stefan Kuntz den Titel geholt hatte, ins Finale kommen, würde erst Mitte Juli die Rückkehr zum Klub anstehen, die Vorbereitung würde unmittelbar im Anschluss beginnen. Kommende Saison wird Eintracht Frankfurt in der Conference League antreten, die Playoffs dafür stehen am 24. und 31. August an.

Mit der U21 im EM-Trainingslager: Ansgar Knauff. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Knauff ist derweil nicht enttäuscht, dass es durch den verpassten Pokalsieg nicht für die Europa League gereicht hat. „Ich freue mich, dass wir international vertreten sind“, sagt er. Den Stellenwert von Europacup-Teilnahmen für die Eintracht ist ihm bewusst. „Was in der Europa League und in der Champions League so war, gilt jetzt auch in der Conference League: Sobald in Frankfurt ein internationaler Wettbewerb ansteht, ist es etwas Besonderes.“