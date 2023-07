Von Kaderplanung bis Kolo Muani: Toppmöller erklärt seine Eintracht-Pläne

Dino Toppmöller hat mit ambitionierten Zielformulierungen seinen Dienst bei Eintracht Frankfurt angetreten. Regelmäßige Teilnahme am Europapokal lautet die Vorgabe. „Wenn man sieht, welche Erfolge hier in den vergangenen Jahren gefeiert wurden, ist es nur richtig, dass man einen hohen Anspruch hat“, so der 42-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz als SGE-Trainer am Freitag.

Das Personal für diese Ziele sehe er als vorhanden an: „Wenn man sich den Kader grundsätzlich und mit den Verpflichtungen der letzten Tage anschaut, sind wir sehr gut aufgestellt“, ergänzte er. Was die weitere Kaderplanung angeht, habe er „totales Vertrauen in die sportliche Führung und kenne Markus (Krösche, Sportvorstand; d. Red.) seit einigen Jahren und habe gesehen, wie er arbeitet und welchen Blickwinkel er auf Fußball hat.“ Seinem neuen Chef attestierte er „ein gutes Auge. Wenn man sich seine bisherigen Stationen ansieht, kann man schon sagen, dass er ein glückliches Händchen für Transfers hat.“

Der gelobte Krösche ergänzte in Sachen Kaderplanung, dass man „ganz gut unterwegs“ sei: „Es ist so, dass ich immer versuche, eine Mannschaft zum Trainingsauftakt relativ komplett zusammenzuhaben. Natürlich wird immer noch das eine oder andere passieren. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine ganz gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Auf einigen Positionen haben wir uns mit einer gewissen Führungsqualität verstärkt, was auch wichtig ist.“

Toppmöller: Jeder will, dass Kolo Muani bleibt

Zu einem möglichen Verkauf des international umworbenen Top-Stürmers Randal Kolo Muani hielt der neue Coach sich bedeckt. Es sei „selbstredend, dass jeder von uns will, dass er hier bleibt.“ Der Franzose brachte es in seiner ersten Saison in Frankfurt auf 40 Torbeteiligungen (23 Treffer, 17 Vorlagen) in 46 Pflichtspielen. „Meine fachliche Einschätzung zu Randal braucht es nicht. Es hat ja jeder gesehen, dass er ein unglaublich guter Spieler ist. Ich freue mich darauf ihn kennenzulernen“, so Toppmöller.

Der frühere Profi, der in der Saison 2002/03 für die Eintracht spielte und vor einigen Wochen als Cheftrainer einen Dreijahresvertrag bei den Hessen unterschrieben hat, will an die Arbeit seines Vorgängers Oliver Glasner anknüpfen. Unter dem Österreicher hatten die Hessen 2022 die Europa League gewonnen und in der Vorsaison das DFB-Pokalfinale erreicht. „Wir wollen mit hoher Intensität und Leidenschaft spielen und ein positiver Troublemaker sein“, sagte Toppmöller. „Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zeit miteinander haben.“