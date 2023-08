Wirbel um Kolo Muani: Frankfurt-Trainer Toppmöller sieht „eine große Chance“

Trainer Dino Toppmöller versucht das Fehlen von Stürmer Randal Kolo Muani im Abschlusstraining von Eintracht Frankfurt vor dem Play-off-Rückspiel zur Conference League gegen Lewski Sofia positiv zu sehen. „Ich sehe eine große Chance für uns als Gruppe. Auch am Sonntag haben wir uns gegen viele Widerstände gewehrt und eine Reaktion gezeigt. Eintracht Frankfurt ist immer größer als ein einzelner Spieler“, sagte Toppmöller am Mittwoch bei der Pressekonferenz zur Partie, die für diesen Donnerstag (20.30 Uhr, RTL) angesetzt ist. Kolo Muani pocht auf einen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Ob der Franzose noch einmal für die Eintracht spielen wird, ließ Toppmöller mit Blick auf das am Freitag schließende Transferfenster offen. „Wir müssen abwarten, was die nächsten Tage passiert“, so der Coach.

Seinen Frust über die Geschehnisse der vergangenen Tage hielt der Frankfurt-Trainer zurück. „Wenn ich hier alles sagen würde, was ich denke oder wie ich mich fühle, dann wäre das nicht ganz so gut“, fügte Toppmöller an: „Natürlich wissen wir, dass uns mit ihm individuelle Qualität fehlen wird, aber das müssen wir dann als Gruppe kompensieren und ich bin sicher, dass wir das tun werden.“

Transfer-Wirbel eskaliert: Kolo Muani schwänzt Frankfurt-Training

Die Eintracht hatte am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass Kolo Muani im Training fehle. Darüber habe der Franzose die Sportliche Leitung der Hessen informiert und als Grund „seine Wechselabsichten zu einem anderen Verein vor der am Freitagabend endenden Transferperiode“ angegeben. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche kritisierte das Vorgehen des Spielers. „Es prasselt aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist, was wir ihm und seinem Umfeld auch klar und in allen Auswirkungen verdeutlicht haben. Wir werden das Spiel gegen Levski Sofia ohne ihn bestreiten“, ließ Krösche sich in dem Statement zitieren.

Am Dienstag hatte Kolo Muani seinen Wechsel zum französischen Meister Paris Saint-Germain forciert. „Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt“, sagte der französische Nationalspieler dem TV-Sender Sky und bat zugleich um seine Freigabe für einen Transfer: „Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.“

Kolo Muani war erst im vergangenen Jahr ablösefrei vom französischen Klub FC Nantes zur Eintracht gekommen, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 besitzt. Dieser beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Der Verein würde den Vizeweltmeister für eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro ziehen lassen. PSG soll zuletzt 80 Millionen Euro und den 21 Jahre alten Stürmer Hugo Ekitiké geboten haben. Mit Kolo Muani soll sich der französische Topklub bereits vor Wochen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben.