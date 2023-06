AS Rom vermeldet Transfer-Vollzug: Evan Ndicka von Eintracht Frankfurt wechselt in die Serie A

Abwehrspieler Evan Ndicka von Eintracht Frankfurt trägt künftig das Trikot der AS Rom. Das gaben die Italiener am Mittwoch bekannt. Da der Vertrag des 23-Jährigen beim Bundesliga-Klub am 30. Juni ausläuft, wechselt Ndicka ablösefrei zum Europa-League-Finalisten. Er erhält einen Kontrakt bis 2028. Für die SGE ist der Abgang ein schwerer Verlust - sportlich und finanziell. Schließlich beziffert transfermarkt.de den Marktwert des Innenverteidigers auf 32 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ndicka äußerte sich laut Mitteilung der AS Rom wie folgt über seinen Wechsel: „Das Projekt, das mir gezeigt wurde, zusammen mit der Geschichte und dem Prestige dieses Vereins, veranlassten mich, nach Rom zu kommen, einer fantastischen Stadt, die Fußball liebt und von ihm lebt.“

Ndicka war im Sommer 2018 für 5,5 Millionen Euro vom AJ Auxerre zur Eintracht gekommen. Im Anschluss bestritt der Ivorer, der im Nachwuchsbereich für die Auswahlmannschaften Frankreichs aufgelaufen war, 183 Pflichtspiele für die Hessen. Dabei gelangen ihm zwölf Tore, zehn weitere Treffer bereitete er vor. Sein größter Erfolg mit den Frankfurtern war der Europa-League-Triumph 2022. Auf dem Weg zum Titel stand er in elf Partien auf dem Platz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Rom trifft Ndicka auf Star-Trainer José Mourinho, der mit dem Klub in der vergangenen Saison der Serie A den sechsten Tabellenplatz belegte. In der kommenden Spielzeit sind die Römer damit erneut in der Europa League vertreten.