Bericht: Eintracht Frankfurt mit Interesse an DFB-Verteidiger und U21-Stürmer

Ein neuer Verteidiger und ein neuer Stürmer für Eintracht Frankfurt? Der Bundesligist ist wohl an Nationalspieler Robin Koch von Leeds United und U21-Stürmer Jessic Ngankam von Hertha BSC interessiert. Beide verpassten mit ihren Klubs den Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison - Koch in der Premier League, Ngankam in der Bundesliga. Wie die Bild berichtet, denkt die Eintracht über eine Verpflichtung der beiden Spieler nach.

Koch stehe demnach „ganz oben auf dem Wunschzettel“ der SGE-Verantwortlichen. Die Gespräche sollen bereits „auf Hochtouren“ laufen. Doch Achtung: Auch Manchester United ist angeblich an einem Transfer interessiert. Koch ist nach dem verpassten Klassenerhalt mit Leeds dank einer Klausel ablösefrei zu haben. In der Premier League war der Ex-Freiburger zuletzt immer gesetzt, verpasste nur zwei Spiele. Er kam dabei vorrangig als Innenverteidiger zum Einsatz, lief zuletzt aber auch im defensive Mittelfeld der „Whites“ auf. Nach drei Jahren in England kommt Koch auf 77 Pflichtspiele - nur für den SC Freiburg absolvierte er mehr Partien (87).

Ndicka und Touré verlassen Frankfurt

Bei der Eintracht ist man trotz der Verpflichtung von Innenverteidiger Willian Pacho auf der Suche nach einem weiteren zentralen Defensivspieler - schließlich verlassen mit Evan Ndicka und Almamy Touré zwei Innenverteidiger den Klub aufgrund der auslaufenden Verträge am Montagsende ablösefrei. Besonders der Abgang von Ndicka, den es wohl zur AS Rom nach Italien zieht, ist bitter. Koch wäre ein Kandidat für die neue Abwehrzentrale, die aktuell mit Top-Talent Pacho, dem gesetzten Brasilianer Tuta und Routinier Makoto Hasebe noch etwas dünn besetzt ist.

In der Offensive stehen wohl auch ein paar Veränderungen an. Die Eintracht ist offenbar bereit, die beiden Reservisten Rafael Borré und Lucas Alario für eine entsprechende Ablösesumme ziehen zu lassen. Zudem muss man am Main mit einem Abgang von Superstar Randal Kolo Muani rechnen. Den 24 Jahre alten Franzosen zieht es wohl in seine Heimat zu Paris Saint-Germain. Der französische TV-Sender RMC Sport hatte zuletzt berichtet, dass die SGE 80 Millionen Euro für den Nationalspieler fordert - zuvor war oft von einem dreistelligen Millionenbereich die Rede. Doch eine Frage drängt sich bereits auf: Wie wollen die Hessen auf diesen möglichen Verlust reagieren?

Eintracht nimmt offenbar Ngankam ins Visier

Ein Kandidat für den Angriff ist wohl U21-Nationalspieler Jessic Ngankam von Hertha BSC. Der 22-Jährige wäre aber nicht der direkte Ersatz für Kolo Muani, sondern eher ein Backup für den in der kommenden Saison gesetzten Stürmer. Ngankam war einer der Lichtblicke in der enttäuschenden Saison der Hauptstädter. Vier Treffer erzielte er in 18 Einsätzen und spielte sich damit laut Bild auf die Liste der Eintracht. Doch aufgrund des noch bis 2025 laufenden Vertrages müsste die SGE wohl eine Ablösesumme im höheren einstelligen Millionenbereich zahlen, heißt es weiter. Und wer soll Neu-Trainer Dino Toppmöller neben dem 22-Jährigen im Angriff zur Verfügung stehen, falls Kolo Muani wechseln sollte? Gehandelt wurden bereits Victor Bonifac (Royale Union Saint Gilloise), Gift Orban (KAA Gent) oder auch Hugo Ekitiké (Paris Saint-Germain). Die Kaderzusammenstellung in Frankfurt bleibt spannend.