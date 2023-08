Eintracht verpflichtet Chaibi als Lindström-Ersatz

Der Transfer von Farès Chaibi zu Eintracht Frankfurt ist in trockenen Tüchern. Der 20 Jahre alte Algerier kommt vom französischen Klub FC Toulouse an den Main. Das gab der hessische Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des Offensivspielers läuft bis zum 30. Juni 2028. Die Ablösesumme liegt dem Vernehmen nach bei rund 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

Chaibi soll bei der Eintracht den zur SSC Neapel gewechselten Jesper Lindström (23) ersetzen. Die Verhandlungen zwischen dem algerischen Nationalspieler (drei Einsätze) und der SGE waren über Wochen geführt worden. Der Abgang des Dänen zum italienischen Meister machte offenbar möglich, letztlich auch die letzten finanziellen Details zwischen den Klubs zu klären.

„Mit Farès Chaibi verstärkt uns ein Spieler, der jung und entwicklungsfähig ist und trotzdem bereits einiges an nationaler und internationaler Erfahrung vorweisen kann. Er ist auf mehreren offensiven Positionen variabel einsetzbar und bringt Attribute mit, die unser Spiel bereichern werden. In den Gesprächen mit Farès haben wir gemerkt, wie sehr er für die neue Aufgabe und Eintracht Frankfurt brennt. Wir freuen uns, ihn ab sofort in unseren Farben zu sehen“, wird Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Mitteilung zitiert.

Starke Konkurrenz für Chaibi

In der vergangenen Saison - seiner ersten als Profi - erzielte Chaibi in 41 Pflichtspieleinsätzen in der französischen Liga und im Pokal acht Treffer und bereitete zudem sieben Tore vor. Der Vertrag des Offensivmanns bei Toulouse, wo er seit 2019 in der Jugend aktiv war, wäre ursprünglich noch bis Sommer 2025 gelaufen. In Frankfurt geht Chaibi in einen Konkurrenzkampf mit dem zuletzt starken Omar Marmoush, der vom VfL Wolfsburg kam, sowie Jessic Ngankam, Neuzugang von Hertha BSC, und Jens Petter Hauge.