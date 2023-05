﻿Komplizierte Vorbereitung, maximaler Erfolg? So startet Deutschland in die Eishockey-WM

Zu Jahresbeginn bekam der Deutschkanadier Harold Kreis das Amt des Eishockey-Bundestrainers anvertraut, nachdem sein Vorgänger Toni Söderholm zum SC Bern in die Schweiz gewechselt war. Kreis trainierte in der vergangenen Saison noch die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitag (19.20 Uhr, Magenta Sport und Sport1) startet die deutsche Mannschaft im finnischen Tampere gegen Schweden in die Weltmeisterschaft. Weitere Gruppengegner sind Finnland (13. Mai), die USA (15. Mai), Dänemark (18. Mai), Österreich (19. Mai), Ungarn (21. Mai) und Frankreich (23. Mai).

Harold Kreis, mit 64 Jahren stehen Sie vor Ihrer ersten WM als deutscher Bundestrainer. Nervös?

„Nervös“ ist sicher nicht der richtige Begriff. Was ich mache, mache ich gerne, weil es mit vielen positiven Emotionen verbunden ist. Man ist aufgeregt, angespannt, man kann es auch Vorfreude nennen – das ist unabhängig vom Alter. Insofern bin ich froh, dass es bald losgeht.

Ihre beiden Vorgänger waren außergewöhnlich erfolgreich. Spüren Sie dadurch besonderen Druck?

Ich vergleiche meine Spieler nicht mit anderen Spielern und mich nicht mit anderen Trainern. Ich respektiere die Arbeit von Marco Sturm und Toni Söderholm auf alle Fälle. Sie haben das Eishockey sehr weit vorwärtsgebracht. Ich werde mit meinem Können versuchen, das fortzusetzen, und spüre keinen zusätzlichen Druck.

Die lange WM-Vorbereitung war geprägt von verletzungsbedingten Absagen und vielen Wechseln im Kader. Wo steht die Mannschaft kurz vor der WM?

Auch für mich war es gewöhnungsbedürftig, als Nationaltrainer mit so etwas umzugehen – eine späte Nominierung am Saisonende. Die Mannschaft war über fast drei Wochen zusammen, dann kam ein Schnitt. Der unangenehme Teil dieser Tätigkeit ist sicher, Spielern mitzuteilen, dass sie nicht in die nächste Phase nachrücken. Andererseits haben wir jetzt viele Spieler von den beiden DEL-Finalisten Ingolstadt und München, die sofort mit großer Begeisterung zugesagt haben. Auch Moritz Seider (vom NHL-Klub Detroit Red Wings, Anm. d. Red.) war nach seiner Genesung spontan bereit, zu sagen: Ich spüre den Teamgeist und will für Deutschland spielen. Das stimmt uns alle positiv. Die Qualität der Mannschaft erhöht sich dadurch. Was Teamspirit, Vorfreude und Selbstvertrauen angeht, stehen wir sehr gut da.

Inwieweit können die Profis aus Nordamerika dem Team das gewisse Extra geben?

Alle sind auf ihre Art und Weise ganz hervorragende Eishockeyspieler. Sie bringen diese Professionalität, diesen Fokus mit. Man merkt, das muss man in der NHL in jedem Training, in jedem Spiel mitbringen. Das ist nicht nur das, was auf dem Eis passiert, sondern auch ihr Verhalten im Kraftraum, in der Kabine. Davon profitiert die ganze Mannschaft. Wir haben auch viele junge Spieler. Ich bin überzeugt, dass sie sich einiges abschauen.

Wie sehen Sie unter Ihrer Regie langfristig die Rolle von NHL-Superstar Leon Draisaitl, dessen Mitwirken im WM-Verlauf noch offen ist?

Leon gehört zu den besten Spielern überhaupt auf dem Planeten. Ich wünsche ihm von Herzen eine lange Play-off-Serie mit den Edmonton Oilers, weil er dort eine ganz tragende Rolle spielt. Ich respektiere und verstehe, dass Spieler, die eine lange Saison hatten, nicht spontan entscheiden, ob sie zur Nationalmannschaft stoßen oder nicht. Insofern ist für mich wichtig, zu diesen Spielern einen Kontakt aufrechtzuerhalten. Dann sehen wir nach der Saison immer wieder, ob sie kommen können oder nicht.

Sie finden es also schwierig, Draisaitl langfristig einzuplanen?

Man muss immer abwarten, wie weit kommt die Mannschaft, ist der Spieler verletzt, bekommt er die Freigabe? Das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Eine feste Planung ist nicht möglich. Die Tür ist immer offen, wenn der Spieler sagt, ich komme gerne. Aber ich würde keinen Spieler unter Druck setzen.

In der WM-Vorrunde treffen Sie auf einige Topnationen, aber auch auf vermeintlich schlagbare Teams. Wen schätzen Sie als besonders kompliziert ein?

Ich will niemanden bewerten. Wir wissen in jedem Spiel, dass wir unsere Topleistung aufs Eis bringen müssen. Die ersten drei Gegner Schweden, Finnland und die USA sind sehr starke Mannschaften.

Eine gefährliche Konstellation?

Das ist immer eine Frage der Perspektive. Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an so gut wie möglich unser Spielniveau, unsere Betriebstemperatur bekommen. Ein Vorteil ist: Bei den starken Gegnern kann man sich nichts vormachen. Sie lassen einen sofort wissen: Da müssen wir besser werden, da sind wir gut. Ich empfinde das nicht als Nachteil.

Wann war es für Sie eine erfolgreiche WM?

Wir haben die Ziele vom Verband gesagt bekommen, das ist sicher ein Kriterium. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft ihr Potenzial ausgeschöpft hat, dass wir in jeder Partie unser Bestes gegeben haben – das wäre ein Gradmesser für mich für ein erfolgreiches Turnier. Dass der Tank am Ende leer ist.

Wird der Tank im Viertelfinale leer sein oder denken Sie noch einen Schritt weiter?

Die Vorgabe des Verbands, die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026, die Qualifikation für das Viertelfinale finden wir nicht unrealistisch. Aber unser Ziel ist der maximale Erfolg – wie auch immer der aussieht.