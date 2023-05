﻿Eishockey-WM: Der Makel einer B-Veranstaltung

Upps, schon wieder Eishockey-WM? Selbst von vielen gut informierten Sportfans ist diese Reaktion Jahr für Jahr in verschiedenen Abstufungen zu hören. Denn wer denkt im Mai, wenn sich der Frühling so langsam aber sicher in Richtung Sommer vortastet, noch an Körperertüchtigung auf dem Eis?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und doch trifft das deutsche Eishockey-Nationalteam an diesem Freitag bei seinem WM-Auftaktspiel im finnischen Tampere auf die Auswahl Schwedens. Am 28. Mai, also in gut zwei Wochen, steht das Finale beim Kräftemessen der Besten der Welt an. Dann, wenn mancher schon an den Sommerurlaub denkt.

In Konkurrenz mit der NHL

Der Eishockey-Sport und sein etatmäßiges Jahreshighlight – ganz glücklich kann damit niemand sein. Denn einerseits ist es der Zeitpunkt, der rund um die Veranstaltung zumindest hierzulande immer wieder für Überraschung sorgt. Andererseits kann die WM den Makel einer B-Veranstaltung einfach nicht ablegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn das Turnier steht traditionell in zeitlicher Konkurrenz zur entscheidenden Saisonphase der nordamerikanischen Profiliga NHL. Und diese schert sich so gar nicht darum, welche Wettbewerbe in der eigenen Sportart sonst noch so ausgetragen werden. Warum sollte sie auch? Die größte Eishockey-Liga der Welt setzt im Jahr etwa 5 Milliarden Euro um, die WM mit 40 bis 50 Millionen gerade mal etwa ein Hundertstel davon.

Das NHL-Pendant im Basketball, die NBA, agiert da ähnlich konkurrenzlos. Immerhin können internationale Turniere der Korbjäger in die spielfreie Zeit der NBA im Sommer gelegt werden, was manch Superstar dazu motiviert, ins eigene Nationaltrikot zu schlüpfen.

Weltmeisterschaft ohne Stars

Bei der Eishockey-WM werden hingegen auch in diesem Jahr viele Topstars fehlen. Weil sie in den NHL-Play-offs gefordert sind – wie Deutschlands bester Spieler Leon Draisaitl. Weil sie sich von der langen NHL-Saison erholen sollen und deswegen keine Freigabe von ihren Klubs erhalten – wie Deutschlands Supertalent Tim Stützle.

Auch Deutschlands Supertalent Tim Stützle ist bei der WM nicht dabei. © Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Aufzulösen wäre dieses Dilemma nur durch künstliche Verknappung. Ein WM-Turnier alle vier Jahre – beispielsweise zwischen zwei Olympischen Winterspielen – könnte den Stellenwert erhöhen. Dieser Idee stehen jedoch die jährlichen Einnahmen der WM - also die besagten 40 bis 50 Millionen Euro - entgegen, mit deren Hilfe der gesamte globale Eishockeybetrieb des Weltverbands IIHF finanziert wird. Andere Zeitfenster sind zudem kaum zu finden. Im Winter bleibt die unauflösbare Konkurrenz zur NHL. So fanden die beiden jüngsten Olympischen Winterspiele ohne NHL-Stars statt. Und wer hätte bitteschön Lust auf eine WM in einer Wintersportart, wenn der Sommer wirklich da ist?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Lösung für das Eishockey-Problem gibt es also nicht. Für die alles dominierende NHL wird die WM nicht relevant genug werden, dem Weltverband fehlen die Möglichkeiten zur Aufhübschung seines eigentlichen Premiumprodukts, das somit leider eine B-Veranstaltung bleibt, die hierzulande nur dann größere Aufmerksamkeit erhält, wenn das deutsche Team einigermaßen weit im Turnier kommt.