﻿Eishockey-WM ohne Draisaitl und Co.: das Problem mit der NHL

Das bislang letzte Länderspiel von Leon Draisaitl, dem derzeit besten deutschen Eishockeyspieler, liegt inzwischen vier Jahre zurück. Es war am 23. Mai 2019 bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale gegen Tschechien. Seitdem muss die Nationalmannschaft stets ohne ihren Topstar auskommen. Er steht in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) bei den Edmonton Oilers unter Vertrag. Der 27 Jahre alte Flügelspieler ist einer der Besten seines Fachs. 2020 wurde er sogar zum „MVP“ gewählt, war also der wertvollste Spieler der gesamten Liga. Bundestrainer Harold Kreis sagte jüngst im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über den Sohn des Ex-Nationalspielers Peter Draisaitl: „Leon gehört zu den besten Spielern überhaupt auf dem Planeten.“ Doch seine Qualitäten bei internationalen Turnieren zu sehen ist sehr unwahrscheinlich. Und hier beginnt das Problem der seit Freitag laufenden Eishockey-WM.

WM-Termin kollidiert Jahr für Jahr

Während die 16 besten Nationen derzeit in Finnland und Lettland aufeinandertreffen, kämpfen die besten NHL-Teams zeitgleich in den Play-offs um die begehrte Trophäe, den Stanley Cup. Diese Terminkollision besteht Jahr für Jahr. Aus deutscher Sicht ist Draisaitl nicht der einzige Kufencrack, der sein Geld in der nordamerikanischen Eliteliga verdient und das Turnier wegen der Play-offs verpasst. Spitzentorwart Philip Grubauer von den Seattle Kraken steht aus dem gleichen Grund nicht zur Verfügung. Doch selbst Spieler, deren Saison schon vorbei ist, erhalten teilweise keine Freigabe. Der deutsche Stürmer Tim Stützle tritt mit den Ottawa Senators zwar nicht in der entscheidenden Meisterrunde an, wurde vom Klub aber nicht zur WM gelassen. Der 21-Jährige habe einige Blessuren, die er erst auskurieren müsse, hieß es von den Bossen.

Das alljährliche Problem betrifft indes alle Nationalteams und deren NHL-Profis. So flammt die Kritik an der Eishockey-WM stets neu auf. Das Turnier sei ein B-Movie, dem die Superstars fehlen. Dabei solle die WM doch ein Wettkampf der besten Teams der Welt mit den besten Spielern der Welt sein. Doch im Eishockey ist das praktisch unmöglich.

Vorrangiges Hindernis: der zeitliche Rahmen. Das Turnier in einer derart hochintensiven Sportart jährlich auszutragen, ist grundsätzlich fragwürdig. Die Verantwortlichen verweisen darauf, dass es ohne diesen Rhythmus finanziell nicht darstellbar wäre. Der Weltverband IIHF benötigt die Erlöse dringend. Der Umsatz aus der WM liegt RND-Informationen zufolge bei etwa 40 bis 50 Millionen Euro. Damit finanziert sich der gesamte Betrieb der IIHF inklusive aller anderen internationalen Wettbewerbe. Einzig die U20-Weltmeisterschaft als wichtigstes Nachwuchsturnier sorgt zeitweise noch für ein Plusgeschäft. Die Nationalverbände kennen einen ähnlichen wirtschaftlichen Druck, müssen regelmäßig selbst Turniere ausrichten, um Erlöse zu erzielen. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bewirbt sich aktuell um die WM 2027. Zum bisher letzten Mal fand das Turnier 2017 auf deutschem Boden statt: Köln war Ausrichter, als Co-Gastgeber gemeinsam mit Paris.

In Europa sind die nationalen Wettbewerbe wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) an den WM-Rhythmus angepasst. Stets rechtzeitig vor Turnierstart ist die Saison beendet. Doch selbst einige DEL-Profis fehlen nun. „Absagen unserer Spieler sind für uns normal“, sagt DEB-Sportdirektor Christian Künast im RND-Gespräch. Sieben Partien in zwölf Tagen bei der WM seien „eine enorme Belastung. Es ist unsere Pflicht zu bewerten, ob jemand 100 Prozent fit und auch mental bereit ist. Mit diesem Fakt leben wir, das wissen wir. Es war so und wird in der kurz- und mittelfristigen Zukunft weiter so sein.“

Um viele internationale Topstars bei der WM zu haben, müsste es eine Lösung zwischen der NHL und dem Weltverband IIHF geben. Doch zwischen diesen herrscht ein immenses Spannungsfeld. „Die NHL macht ihr eigenes Ding, das ist das Wichtigste“, sagt Marco Sturm, von 2015 bis 2018 deutscher Bundestrainer, dem RND. „Dahinter kommt lange nichts, dann vielleicht noch Olympia. Aber es wird eigentlich keine Rücksicht genommen auf irgendein Turnier.“ Selbst die Olympischen Winterspiele müssen längst ohne die vielen NHL-Stars auskommen – das war sowohl 2022 in Peking als auch 2018 in Sotschi der Fall.

Mehr als 100 Spiele pro Saison

Ex-Bundestrainer Sturm kennt die Schwierigkeiten zwischen Weltverband und NHL aus verschiedenen Perspektiven. Er war einer der besten deutschen Profis, lief für sechs Klubs in der nordamerikanischen Spitzenliga und das Nationalteam auf. Von 2020 bis 2022 arbeitete der 44-Jährige als Assistenzcoach für die Los Angeles Kings in der NHL, nun trainiert er Ontario Reign in der zweithöchsten Liga AHL. „Als Spieler war es anstrengend, nach mehr als 100 Spielen in der Saison zur WM zu fahren. Ich habe das trotzdem gern gemacht“, sagt Sturm. In der Abstimmung mit seinen Klubs habe es in seinem Fall nie Probleme gegeben. Was er damit meint: Sein Einsatz für das DEB-Team war finanziell abgesichert.

Selbst im unwahrscheinlichen Fall einer terminlichen Einigung – etwa ein internationaler Kalender, der eine Spielpause der NHL im Februar vorsieht und eine WM, die von der IIHF im Zweijahresrhythmus ausgetragen wird – bliebe die finanzielle Hürde. Die Verbände müssen entsprechend der Verträge der Spieler, die sie für die Nationalmannschaft verpflichten wollen, eine Versicherungssumme hinterlegen. Weil diese Kontrakte wirtschaftlich und mit Blick auf die Vertragslaufzeit immer neue Dimensionen erreichen, werden auch die Versicherungen für die Profis immer kostspieliger.

Versicherungssummen steigen

Draisaitl unterschrieb 2017 in Edmonton für acht Jahre, sein Gesamtgehalt: 68 Millionen US-Dollar. Zwar haben die Megastars, zu denen Draisaitl zählt, eine Sonderstellung und werden von ihren Klubs meist auch gesondert versichert. Doch im Falle von Seattle-Goalie Grubauer müsste der Verband tief in die Tasche greifen. Sturm erklärt: „Die deutsche Nationalmannschaft lehnt sich bereits weit aus dem Fenster, um Spieler für die WM zu verpflichten.“ Sportdirektor Künast macht aber deutlich, dass bei der WM „kein Spieler bei uns wegen einer Versicherungssumme, die wir nicht gezahlt haben, nicht anwesend ist“.

Wenn es hart auf hart kommt, seien dem Weltverband IIHF gegenüber der NHL allerdings „die Hände gebunden“, moniert Sturm. Die wirtschaftlichen Dimensionen unterstreichen das: Die übermächtige nordamerikanische Liga setzt jährlich etwa 5 Milliarden Euro um – und damit 100-mal so viel wie die WM. „Es finden viele Gespräche statt“, betont Künast, „aber es prallen verschiedene Interessen aufeinander. Die NHL ist eben eine große Wirtschaftsmacht.“

Auch im Basketball mit der ebenfalls alles überstrahlenden NBA sind Konflikte zwischen den wichtigsten Akteuren keinesfalls unbekannt. Auch dort müssen die Nationalmannschaften um ihre Leistungsträger aus der Spitzenliga kämpfen. Der Weltverband Fiba steckt zudem im Konflikt mit der Euroleague, dem größten europäischen und zudem eigenständigen Klubwettbewerb. Weder NBA noch Euroleague pausieren ihre Saison für internationale Qualifikationsturniere. Zumindest Europa- und Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele sind aber so terminiert, dass es keine Terminkonflikte gibt.

Zur Zeit von Dirk Nowitzki stellte sich oft die Frage, ob der Ausnahmeprofi der Dallas Mavericks im deutschen Kader steht. „Weil er spielen wollte und der Verband einen guten Austausch zu den Mavericks pflegte, hat es am Ende immer geklappt“, erklärt der ehemalige Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann dem RND. Zugleich weiß er: „Nicht jeder hatte oder hat den Status wie Dirk Nowitzki. Viele sind auf das Wohlwollen und die Wünsche ihrer Vereine angewiesen.“ Am Ende geht es auch dort um Versicherungssummen: Nowitzki soll sie übrigens teilweise selbst gezahlt haben.

Bei der Basketball-EM im vergangenen Jahr, bei dem das deutsche Team überraschend Bronze holte, waren mit dem Deutschen Dennis Schröder (LA Lakers), dem Slowenen Luka Doncic (Mavericks) und dem Serben Nikola Jokic (Denver Nuggets) drei Topstars dabei – entsprechend hoch war das Niveau. Zur WM im Spätsommer dürfte dann auch eine starke US-Mannschaft kom­men. „Die USA ist 2019 im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden. Ich rechne damit, dass sie ihre Topstars zur WM schicken. Denn es geht um die Ehre“, sagt Alex Vogel, Experte bei den Streamingdiensten DAZN und Magenta Sport sowie Kaderplaner beim Bundesligisten Heidelberg.

Topstars werben für Sportarten

Bestes Beispiel dafür, was eine Ansammlung von Spitzenspielern aus der NBA bewirken kann, war das Dream-Team bei Olympia 1992. Michael Jordan, Magic Johnson und Co. dominierten in Barcelona und gewannen Gold. Die seitdem weltweit exorbitant gestiegene Popularität der NBA ist zum nicht unwesentlichen Anteil auf die Zusammenkunft der US-Superstars zurückzuführen.

Ein derartiges Dream-Team bei einer Eishockey-WM scheint derweil kaum realistisch. Der deutsche Coach Kreis möchte zumindest bei Topspieler Draisaitl aber nicht alle Hoffnungen begraben. „Die Tür ist immer offen, wenn der Spieler sagt, ich komme gerne“, betont der 64-Jährige. Am Ende, so fasst es Ex-Bundestrainer Sturm zusammen, bleibt eine Erkenntnis: „Die beste WM wird es nicht geben.“