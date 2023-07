DFB-Gegner Kolumbien sorgt für Spielabbruch nach 20 Minuten

Nach gerade einmal 20-minütiger Spielzeit haben Irlands Fußballerinnen am Freitag in einem Freundschaftsspiel in Brisbane wieder den Platz verlassen. Wie mehrere Medien berichten, habe das irische Team damit auf die harte Spielweise von Gegner Kolumbien reagiert.

Mittelfeldspielerin Denise O‘Sullivan soll sich bei der Vorbereitungspartie auf die WM so schwer verletzt haben, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kolumbien trifft bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in Gruppe H unter anderem auf das deutsche Team (30. Juli, 11.30 Uhr MESZ/ARD).

„Das Spiel, das im Meakin Park in Brisbane stattfand, wurde zu körperbetont und es wurde nach Rücksprache mit der Spielleitung entschieden, das Spiel zu beenden“, teilte den Berichten zufolge der irische Fußballverband mit. Die Begegnung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Irlands Spielerinnen, die am 20. Juli in Gruppe B gegen Gastgeber Australien ins Turnier starten, hätten anschließend ein komplettes Training absolviert.