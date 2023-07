Transfer fix: Frankfurt verpflichtet Köln-Star ablösefrei

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen echten Transfer-Coup gelandet. Die Hessen verstärken sich für die kommende Saison mit Ellyes Skhiri, der bis Ende Juni beim 1. FC Köln unter Vertrag stand. Das gab der Verein am Mittwochabend offiziell bekannt. Der defensive Mittelfeldspezialist aus Tunesien unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frankfurt setzte sich somit gegen namhafte Konkurrenz durch. Berichten zufolge waren auch internationale Top-Klubs wie die AC Mailand und der FC Sevilla an den Diensten des Defensivakteurs interessiert.

Krösche über Skhiri: „Absoluter Wunschspieler“

„Mit Ellyes Skhiri konnten wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten. Er ist ein gestandener Bundesligaspieler mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung“, schwärmte Sportvorstand Markus Krösche in der Pressemitteilung zum Transfer. „Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert. Ellyes wird ein wichtiger Spieler und Stabilisator im defensiven Mittelfeld sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Skhiri zum besten Sechser der Rückrunde gewählt

Der 28-Jährige, der sich am Morgen via Instagram von den Kölner Fans verabschiedet hatte, freut sich auf seine neue Herausforderung: „Eintracht Frankfurt ist ein Klub, der in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen hat. Mich hat beeindruckt, wie intensiv sich die Verantwortlichen um mich bemüht haben“, wird Skhiri zitiert. „Ich bin überzeugt, dass Frankfurt für mich der richtige nächste Schritt ist und wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden. Dazu will ich meinen Beitrag leisten.“

Skhiri, der vom Magazin Kicker zum besten Sechser der Bundesliga-Rückrunde gewählt wurde, war 2019 aus der Ligue 1 nach Köln gewechselt. Für die “Geißböcke” lief der tunesische Nationalspieler seitdem 133-mal auf. Dabei erzielte er 20 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Mit Frankfurt spielt er nun international. Die SGE qualifizierte sich für die Conference League.