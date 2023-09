EM-Quali mit Frankreich, England und Co.: Der Stand in allen Gruppen

Der Kampf um die Tickets für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland geht weiter. Während das DFB-Team als Gastgeber gesetzt ist, spielen die restlichen Mannschaften noch um die insgesamt 20 freien Plätze. Mit der Qualifikation in den insgesamt zehn Gruppen geht es an diesem Donnerstag weiter, am Dienstag steht der Abschluss in dieser Länderspielperiode an.

EM 2024: So ist der Stand in den zehn Quali-Gruppen

Gruppe A: Schottland führt überraschend deutlich die Gruppe mit zwölf Punkten vor Georgien (4 Punkte), Norwegen (4), Spanien (3) und Zypern (0) an. Die kommenden Spiele im Überblick: Georgien – Spanien (Freitag, 18 Uhr), Zypern – Schottland (Freitag, 20.45 Uhr), Norwegen – Georgien, Spanien – Zypern (beide Dienstag, 20.45 Uhr).

Gruppe B: In der wohl am stärksten besetzten Gruppe stehen die Niederlande etwas unter Zugzwang. Frankreich dominierte bis dato das Geschehen mit zwölf Punkten, dahinter folgen Griechenland (6), Irland (3), Niederlande (3) und Gibraltar (0). Die kommenden Spiele im Überblick: Frankreich – Irland, Niederlande – Griechenland (beide Donnerstag, 20.45 Uhr), Griechenland – Gibraltar, Irland – Niederlande (beide Sonntag, 20.45 Uhr).

Gruppe C: Die Ukraine (6 Punkte) und Italien (3) mit dem neuen Trainer Luciano Spalletti duellieren sich wohl um den zweiten Platz hinter den starken Engländern (12 Punkte). Außenseiterchancen besitzen Nordmazedonien (3) und Malta (0). Die kommenden Spiele im Überblick: Ukraine – England (Samstag, 18 Uhr), Nordmazedonien – Italien (Samstag, 20.45 Uhr), Italien – Ukraine (Dienstag, 20.45 Uhr), Malta – Nordmazedonien (Dienstag, 20.45 Uhr).

Gruppe D: Trainer Stefan Kuntz führt mit der Türkei (9 Punkte) die Gruppe an. Armenien (6), Kroatien (4) und Wales (4) dürfen sich noch berechtigte Hoffnung auf die EM-Teilnahme machen. Lettland ist hingegen nach drei Spielen und drei Niederlagen schon etwas abgeschlagen. Die kommenden Spiele im Überblick: Kroatien – Lettland, Türkei – Armenien (beide Freitag, 20.45 Uhr), Armenien – Kroatien (Montag, 18 Uhr), Lettland – Wales (Montag, 20.45 Uhr).

Gruppe E: In dieser Gruppe geht es eng zu. Tschechien (7 Punkte), Albanien (6), Rep. Moldau (5) und Polen (3) besitzen noch gute Chancen auf das Turnier in Deutschland im kommenden Sommer. Die Färöer hingegen stehen vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe mit nur einem Punkt auf dem Konto. Die kommenden Spiele im Überblick: Polen – Färöer, Tschechien – Albanien (beide Donnerstag, 20.45 Uhr), Färöer – Moldau (Sonntag, 18 Uhr), Albanien – Polen (Sonntag, 20.45 Uhr).

Gruppe F: Österreich (10 Punkte) und Belgien (7) befinden sich auf dem besten Weg in Richtung EM-Teilnahme. Schweden lauert aktuell nach einem schwachen Start mit nur drei Punkten aus drei Spielen auf einen Patzer der Konkurrenten. Für Estland (1) und Aserbaidschan (1) dürfte es nichts mit dem Turnier-Ticket werden. Die kommenden Spiele im Überblick: Aserbaidschan – Belgien (Samstag, 15 Uhr), Estland – Schweden (Samstag, 18 Uhr), Belgien – Estland, Schweden – Österreich (beide Dienstag, 20.45 Uhr).

Gruppe G: Ungarn und Serbien marschieren in dieser Gruppe mit jeweils sieben Zählern vorneweg. Montenegro (4 Punkte) besitzt noch gute Chancen auf das Weiterkommen, für Bulgarien (2) und Litauen (1) dürfte es eng werden. Die kommenden Spiele im Überblick: Litauen – Montenegro (Donnerstag, 18 Uhr), Serbien – Ungarn (Donnerstag, 20.45 Uhr), Montenegro – Bulgarien (Sonntag, 18 Uhr), Litauen – Serbien (Sonntag, 20.45 Uhr).

Gruppe H: In dieser Gruppe ist es aktuell so ausgeglichen wie in keiner anderen. Nach vier Partien kommen Finnland und Kasachstan auf jeweils neun Punkte, Dänemark und Slowenien auf jeweils sieben. Nordirland (3 Punkte) und San Marino (0) müssen die EM wohl vor dem Fernseher verfolgen. Die kommenden Spiele im Überblick: Kasachstan – Finnland (Donnerstag, 16 Uhr), Dänemark – San Marino, Slowenien - Nordirland (beide Donnerstag, 20.45 Uhr), Kasachstan – Nordirland (Sonntag, 15 Uhr), Finnland – Dänemark (Sonntag, 18 Uhr), San Marino – Slowenien (Sonntag, 20.45 Uhr).

Gruppe I: Die Schweiz (10 Punkte), Rumänien (8) und Israel (7) kämpfen in dieser Konstellation um die beiden ersten Plätze. Kosovo (3), Belarus (3) und Andorra (1) besitzen nur noch Außenseiterchancen. Die kommenden Spiele im Überblick: Andorra – Belarus (Samstag, 18 Uhr), Kosovo – Schweiz, Rumänien – Israel (beide Samstag. 20.45 Uhr), Rumänien – Kosovo, Schweiz – Andorra, Israel – Belarus (alle Dienstag, 20.45 Uhr).

Gruppe J: Portugal beeindruckte bisher mit 14 Toren in vier Spielen und der vollen Punkteausbeute. Knapp dahinter steht die Slowakei, die aktuell mit zehn Zählern die Nase gegenüber Überraschungsteam Luxemburg (7) vorne hat. Island (3) und Bosnien-Herzegowina (3) dürften keine große Rolle mehr spielen. Für Liechtenstein sieht es noch düsterer aus – null Punkte. Die kommenden Spiele im Überblick: Bosnien-Herzegowina – Liechtenstein, Luxemburg – Island, Slowakei – Portugal (alle Freitag, 20.45 Uhr), Slowakei – Liechtenstein, Portugal Luxemburg, Island - Bosnien-Herzegowina (alle Montag, 20.45 Uhr).

Wie funktioniert der Modus der EM-Qualifikation?

Insgesamt 53 Mannschaften wurden auf zehn Gruppen aufgeteilt. Dabei gibt es sieben Fünfer- und drei Sechser-Gruppen. Jedes Team spielt je einmal in Hin- und Rückspiel gegen die anderen Teilnehmer der entsprechenden Gruppe. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nach der Qualifikation stehen somit 20 Nationen plus die DFB-Auswahl, die als Gastgeber automatisch gesetzt ist, als Turnier-Teilnehmer fest. Die übrigen drei EM-Tickets werden über auf den Nations-League-Ergebnissen aufbauenden Play-offs vergeben.

So geht es nach dem sechsten Spieltag weiter

7. Spieltag: 12. bis 14. Oktober 2023

8. Spieltag: 15. bis 17. Oktober 2023

9. Spieltag: 16. bis 18. November 2023

10. Spieltag: 19. bis 21. November 2023

Playoffs: 21. bis 26. März 2024