Maskottchen für EM 2024: UEFA verkündet offiziellen Namen

Knapp zwei Wochen nach der offiziellen Präsentation hat das Maskottchen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen Namen erhalten. Der Bär samt Hose – anders als beim letzten deutschen Maskottchen, dem Löwen Goleo VI bei der Heim-WM 2006 – heißt ab sofort Albärt. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit.

EM-Maskottchen Albärt: Fans und Schulkinder stimmen über Namen ab

Bei seiner Präsentation vor knapp zwei Wochen hatte der Teddybär noch keinen Namen. Dieser wurde erst nach einer Abstimmung von Fans auf der offiziellen UEFA-Seite sowie von Schulkindern im Rahmen des UEFA-Programms „Football in Schools“ gefunden. Neben Albärt standen die Namen Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär zur Auswahl. Auch wenn er die absolute Mehrheit verpasste: Albärt setzte sich am Ende mit 32 Prozent der Stimmen durch.

Sein Stadion-Debüt hat der EM-Bär schon hinter sich: Ende Juni beim schwachen Auftritt der deutschen National­mannschaft im Testspiel gegen Kolumbien (0:2) heizte Albärt in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 den Fans bereits ein.

Die EM in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn Städten (Berlin, Köln, München, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart und Düsseldorf) statt. Die DFB-Elf bestreitet das Eröffnungsspiel in München. Das Finale findet im Berliner Olympiastadion statt. Dann hoffentlich auch mit der DFB-Elf, Albärt hat sein Final-Ticket jedenfalls schon sicher ...