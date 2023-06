EM-Quali: DFB-Schreck Ukraine tut sich mit Fußballzwerg Malta schwer

Die Ukraine hat dank Viktor Tsygankov, der beim 3:3 gegen Deutschland einen Doppelpack erzielt hatte, den zweiten Sieg in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 geschafft. Dem 25-Jährigen gelang am Montag im slowakischen Trnava gegen Malta der Treffer zum 1:0 (0:0). Tsygankov, der seit Anfang des Jahres für den FC Girona in Spanien spielt, war mit einem Foulelfmeter in der 72. Minute erfolgreich.

Die Ukrainer haben nun sechs Punkte aus den ersten drei Partien geholt und stehen damit auf Rang zwei der Gruppe C. Das Team von Trainer Serhij Rebrow rechnet sich in einer Gruppe mit England und Italien Außenseiterchancen auf die EM-Qualifikation aus. Malta wartet als Letzter noch auf den ersten Zähler.

In den beiden anderen 18-Uhr-Spielen des Tages hatten sich Armenien mit 2:1 (1:0) gegen Lettland und Finnland mit 6:0 (2:0) gegen San Marino durchgesetzt.