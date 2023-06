EM-Qualifikation kompakt: England feiert Kantersieg - Mbappé übertrifft Uralt-Rekord

England - Nordmazedonien 7:0 (3:0)

Die englische Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland ihren vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Die “Three Lions” setzten sich gegen Nordmazedonien ungefährdet mit 7:0 (3:0) durch. Harry Kane eröffnete den Torreigen in der 29. Minute mit einem Linksschuss nach Vorarbeit von Luke Shaw. Nur zehn Minuten später verwandelte Bukayo Saka eine Hereingabe von Kyle Walker ins kurze Eck, ehe Marcus Rashford im “heimischen” Old Trafford aus nächster Nähe für den Pausenstand sorgte (45.)

Der Treffer des Abends gelang nur zwei Minuten nach der Pause abermals Saka, als der Arsenal-Star einen hervorragenden langen Ball von Trent Alexander-Arnold mit einem satten Linksschuss in den Winkel vollendete. Saka machte wenig später seinen Dreierpack (51.) voll, ehe Kalvin Philipps mit seinem ersten Tor für die Nationalmannschaft zum halben Dutzend einnetzte (64.). Harry Kane (73., Foulelfmeter) stellte den Endstand her.

Frankreich - Griechenland 1:0 (0:0)

Vizeweltmeister Frankreich hält sich in der Qualigruppe B weiter schadlos, im vierten Spiel gab es für die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps den vierten Sieg. Im letzten Spiel des spanischen Schiedsrichters Antonio Mateu Lahoz hatten die Franzosen gegen den Europameister von 2004 durchweg mehr vom Spiel, ließen jedoch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor lange vermissen. Das Spiel entwickelte sich so zu einem kleinen Privatduell zwischen Frankreichs Superstar Kylian Mbappé und Lahoz - der dem PSG-Stürmer allein im ersten Durchgang drei mögliche Elfmeterpfiffe verweigerte.

Nach der Pause sollte sich das ändern. Nach einem ungestümen Einsatz des Stuttgarters Konstantinos Mavropanos gegen Antoine Griezmann verwandelte Mbappé den fälligen Strafstoß - allerdings erst im zweiten Versuch. Den ersten hatte Keeper Odysseas Vlachodimos gehalten, ein griechischer Spieler war jedoch zu früh in den Strafraum gelaufen. So durfte Mbappé nochmals antreten und diesmal zum 1:0 verwandeln (55.). Für den umworbenen Topstar war es das 40. Spiel im 70. Länderspiel sowie der bereits 54. Treffer in der noch laufenden Saison 2022/23, womit er den französischen Uraltrekord von Just Fontaine (1957/58) übertroffen hat. 41 Treffer erzielte er für PSG, 13 für die Equipe Tricolore. Die Griechen probierten, auf den Rückstand zu antworten, verloren jedoch Mavropanos. Der VfB-Abwehrspieler sah nach einer Notbremse an Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani die Rote Karte (69.). An den Ausgleich war so trotz einer 14-minütigen Nachspielzeit und müder werdenden Franzosen aufgrund einiger VAR-Unterbrechungen nicht mehr zu denken.

Slowenien - Dänemark 1:1 (1:1)

In der engen Gruppe H der EM-Quali ist Dänemark bei Slowenien nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Andraz Sporar brachte die Slowenen in der 25. Minute nach einem Eckball zur Führung. Atalanta Bergamos formstarker Stürmer Rasmus Hojlund gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (42.). In der zweiten Hälfte hatten sowohl Dänemarks Christian Eriksen (64.) als auch Sloweniens Jan Mlakar (68.) Aluminium-Pech. Beiden Teams blieb ein weiterer Treffer verwehrt. Das Unentschieden hilft beiden Mannschaften nicht so recht weiter. Dänemark steht einen Rang vor den punktgleichen Slowenen (beide 7 Punkte) auf Platz drei hinter Finnland und Kasachstan (beide 9).

Türkei - Wales 2:0 (0:0)

Der Türkei ist in der Gruppe D ein wichtiger Erfolg über Wales gelungen. Die Auswahl von Stefan Kuntz gewann gegen die lange Zeit in Unterzahl agierenden Waliser mit 2:0 (0:0). Schon in der neunten Minute bejubelten die Türken die frühe Führung durch ein vermeintliches Eigentor von Mepham, doch der Videobeweis trübte die Freude wegen einer Abseitsposition. In der 41. Minute sah Wales’ Joe Morell nach einem zu harten Einsteigen gegen Ferdi Kadioglu die rote Karte.

In Unterzahl stemmte Wales sich gegen die Niederlage. Erst glänzte Keeper Danny Ward mit einem parierten Elfmeter von Hakan Calhanoglu (64.). Nur vier Minuten später zählte auch der zweite Führungstreffer der Türken nicht, dieses Mal wegen Handspiels. In der 72. Minute war es dann aber soweit und Umut Nayir wuchtete einen Kopfball zur Führung ins Netz. Arda Güler machte wenig später mit einem sehenswerten Linksschuss alles klar (80.). Die Türkei springt dank der drei Punkte vor Armenien an die Spitze der Gruppe. Wales steht mit erst einem Sieg aus vier Partien auf dem vierten Rang.

Schweiz - Rumänien 2:2 (2:0)

Die Schweizer haben das Spitzenspiel der Gruppe I trotz einer lange komfortablen 2:0-Führung nicht für sich entscheiden können und im vierten Spiel erstmals nicht gewonnen. Zwei Tore durch den Baseler Zeki Amdouni (28., 41.) hatten den Rumänen in Luzern schon im ersten Durchgang erhebliches Kopfzerbrechen bereitet, sie sorgten für eine hochverdiente eidgenössische Führung am Vierwaldstättersee. Kurz vor dem Ende fiel die Mannschaft aber in sich zusammen: Joker Valentin Mihaila (89.) konnte für die schon geschlagen wirkenden Rumänen verkürzen und drei Minuten später sogar einen schmeichelhaften Punkt entführen.

Die Gäste aus Südosteuropa blieben auch nach Wiederanpfiff lange zu defensiv, um die Schweizer (mit neun früheren oder aktuellen Bundesliga-Profis in der Startformation) in Bedrängnis zu bringen. Die Schweiz muss sich indes den Vorwurf gefallen lassen, den Sack nicht zu gemacht zu haben: Der eingewechselte Djibril Sow hatte dazu die wohl beste Gelegenheit, sein Torschuss wurde jedoch von einer vielbeinigen rumänischen Hintermannschaft noch zur Ecke geklärt (79.). Rumänien wurde erst in der Endphase aktiv und bestrafte die Eidgenossen. So gelang Mihaila kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer und nach einer schwachen Abwehrarbeit in der Nachspielzeit das überraschende 2:2 im direkten Duell mit Bayern-Torwart Yann Sommer. Noch war es aber nicht vorbei. Der erst kurz zuvor eingewechselte Uran Bislimi hätte beinahe für die Schweizer Rettung gesorgt, sein Versuch traf aber nur die Latte (90+8.).

Die weiteren Ergebnisse:

Nordirland - Kasachstan 0:1 (0:0)

Irland - Gibraltar 3:0 (0:0)

Israel - Andorra 2:1 (1:0)

Belarus - Kosovo 2:1 (0:0)