Norwegen-Drama nach Haaland-Auswechslung – Remis zwischen Tedesco und Rangnick

Belgien - Österreich 1:1 (0:1)

Kein Sieger im Duell der deutschen Trainer. Belgien mit Domenico Tedesco an der Seitenlinie und das von Ralf Rangnick trainierte Österreich trennten sich im Spitzenspiel der Gruppe mit 1:1. Ein Eigentor von Orel Mangala nach Schuss von Michael Gregortisch (22.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht. Doch Romelu Lukaku glich mit einem platzieren Flachschuss in der zweiten Hälfte aus (61.). Rangnicks Österreicher führen die Gruppe F mit sieben Punkten aus drei Spielen an, Belgien ist erster Verfolger mit vier Zählern aus zwei Partien. Dahinter folgen Schweden (3) Estland (1) und Aserbaidschan (1).

Portugal - Bosnien-Herzegowina 3:0 (1:0)

Dritter Sieg im dritten Quali-Spiel für Portugal. Der Europameister von 2016 mit Cristiano Ronaldo in der Startelf gewann dank eines Treffers von ManCity-Star Bernardo Silva (44.) und eines Doppelpacks von United-Star Bruno Fernandes (77., 90.+3) mit 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina und liegt damit mit neun Punkten an der Spitze der Gruppe J. Erster Verfolger ist die Slowakei (7). Es folgen Luxemburg (4), Bosnien (3), Island (3) und Liechtenstein (0).

Norwegen - Schottland 1:2 (0:0)

Was für eine dramatische Schlussphase in Oslo. Lange sah es nach dem ersten Sieg in der EM-Quali für Norwegen aus. Super-Stürmer Erling Haaland hatte sein Team per Elfmeter (61.) in Führung geschossen. Kurz vor Ende (84.) wurde der Triple-Sieger von Manchester City dann ausgewechselt und musste von der Bank mit ansehen, wie die Gäste aus Schottland nur Augenblicke später per Doppelschlag den Spielstand drehten. Lyndon Dyke (87.) und Dominic Hyam (89.) trafen zum späten Sieg. Die Schotten führen die Gruppe A mit der blitzsauberen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen an, Norwegen ist mit einem Punkt nur auf Patz vier hinter Georgien (4) und Spanien (3). Zypern ist punktlos Fünfter.

EM-Qualifikation: Die weiteren Ergebnisse vom Samstag

Zypern - Georgien 1:2 (1:1)

Albanien - Moldau 2:0 (0:0)

Faröer -Tschechien 0:3 (0:2)

Aserbaidschan - Estland 1:1 (0:1)

Litauen - Bulgarien 1:1 (1:1)

Montenegro - Ungarn 0:0

Luxemburg - Liechtenstein 2:0 (0:0)

Island - Slowakei 1:2 (1:1)





