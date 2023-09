Kane und Co. ideenlos: England patzt gegen die Ukraine

Ukraine - England 1:1 (1:1)

Die Ukraine hat die Siegesserie der englischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gestoppt. Im polnischen Wrocław erreichten die Osteuropäer ein 1:1 (1:1) gegen ideenlose „Three Lions“ um ihren weitestgehend wirkungslosen Kapitän Harry Kane. Der neue Bayern-Superstar gab über 90 Minuten nur einen Torschuss ab, bereitete aber immerhin den Treffer von ManCity-Profi Kyle Walker in der 41. Minute zum 1:1-Endstand vor. Zuvor hatte Arsenal-Verteidiger Oleksandr Zinchenko (26.) die phasenweise besser als England spielende Ukraine verdientermaßen in Führung geschossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

England bleibt trotz des ersten Punktverlusts in der Quali nach fünf Spielen mit 13 Zählern weiterhin der souveräne Tabellenführer der Gruppe C. Erster Verfolger ist die Ukraine mit nunmehr sieben Punkten. Nur die ersten beiden Teams jeder Qualifikationsgruppe erreichen die EM 2024 in Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aserbaidschan - Belgien 0:1 (0:1)

Belgien ist dank eines knappen 1:0-Siegs in Aserbaidschan an die Tabellenspitze der Quali-Gruppe F gerückt. Das entscheidende Tor erzielte Yannick Carrasco, der erst vor kurzem nach Al-Shabab in Saudi-Arabien gewechselt war, in der 38. Minute. Er fälschte einen Schuss von Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) unhaltbar für den aserbaidschanischen Torhüter Shahrudin Mahammadaliyev ab. Der deutsche Trainer Domenico Tedesco bleibt damit auch im fünften Spiel als Belgien-Coach ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Mit nunmehr zehn Zählern auf dem Konto ist Belgien nun punktgleich mit dem ärgsten Gruppenkonkurrenten Österreich.

Die Ergebnisse der weiteren Spiele von heute:

Estland - Schweden 0:5 (0:3)

Andorra - Belarus 0:0

Nordmazedonien - Italien (20.45 Uhr)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rumänien - Israel (20.45 Uhr)

Kosovo - Schweiz (20.45 Uhr)