Irland gegen Niederlande live im TV und Online-Stream sehen

Die Niederlande stehen am Sonntag vor ihrem vierten Spiel in Gruppe B der EM-Qualifikation. Irland ist um 20.45 Uhr in Dublin der Gegner. Das Auftaktspiel der Quali hatte Oranje mit 0:4 gegen Vizeweltmeister Frankreich verloren. Die folgenden zwei Spiele gegen Gibraltar und Griechenland gewann Oranje jeweils mit 3:0 und belegt aktuell Platz zwei der Gruppe – mit bereits neun Punkten Rückstand auf die Franzosen. Die Iren haben mit vier Spielen bereits eine Partie mehr als Gegner Niederlande absolviert, fuhren bisher aber nur einen 3:0-Sieg über Gibraltar ein. Mit drei Punkten auf dem Konto ist Irland Vorletzter in Gruppe B. Für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten direkt.

Wie sehe ich das Spiel Irland gegen Niederlande live im TV?

Das Spiel zwischen Irland und der Niederlande wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt nicht. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 20.45 Uhr. Als Kommentator übernimmt Michael Born.

Kann ich Irland gegen Niederlande im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie Irland gegen Niederlande online live. Dafür ist allerdings ein Abo beim Streamingsender nötig.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Irland gegen Niederlande?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Spiel Irland gegen Niederlande bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.