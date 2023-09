EM-Qualifikation

Italien gegen Ukraine live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So könnt ihr das Spiel zwischen Italien und der Ukraine live sehen. In Gruppe C bahnt sich ein enges Duell um die zwei Qualifikationsplätze für die Europameisterschaft in Deutschland an. Neben England machen sich auch Italien und die Ukraine Hoffnung darauf, beim Turnier dabei zu sein. Beide treffen nun in Mailand aufeinander.