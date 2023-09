Ukraine gegen England live im TV und Online-Stream sehen

England blickt bisher auf eine blitzsaubere Bilanz in der EM-Qualifikation zurück. Mit vier Siegen in vier Spielen führen die „Three Lions“ die Gruppe C an. Ärgster Verfolger ist der kommende Gegner, die Ukraine (Samstag, 18 Uhr). Mit sechs Punkten hat das Team von Gareth Southgate allerdings noch ein gewisses Polster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Hinspiel im März konnte das Team um Nationalmannschaftskapitän und Bayern-Neuzugang Harry Kane im März mit 2:0 für sich entscheiden. Neben Italien gilt England als Top-Favorit der Gruppe. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Wie sehe ich das Spiel Ukraine gegen England live im TV?

Das Spiel zwischen Ukraine und England wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt nicht. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Als Kommentator übernimmt Uwe Morawe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich Ukraine gegen England im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie Ukraine gegen England online live. Dafür ist allerdings ein Abo beim Streamingsender nötig. Anpfiff des Spiels ist um 18 Uhr.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Ukraine gegen England?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Spiel Ukraine gegen England bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.