Endo-Ersatz aus der Bundesliga? VfB wohl an Frankfurt-Profi interessiert

Der VfB Stuttgart steht nach dem Abgang von Kapitän Wataru Endo zum FC Liverpool plötzlich ohne seinen Leistungsträger im defensiven Mittelfeld da. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz ist jedoch offenbar in vollem Gange. Ein potenzieller Kandidat soll Kristijan Jakic von Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt sein. Der 26 Jahre alte Kroate stünde auf der Shortlist der Schwaben, heißt es in einem Sky-Bericht.

Demnach erwäge der VfB aus finanziellen Gründen eine Leihe mit im Deal verankerter Kaufoption. Laut dem Pay-TV-Sender ist fraglich, ob die SGE einem solchen Modell zustimmt. Der Marktwert von Jakic, dessen Vertrag bei den Hessen noch bis 2026 gültig ist, wird vom Datenportal transfermarkt.de aktuell auf sieben Millionen Euro beziffert.

Der fünfmalige kroatische Nationalspieler wechselte im August 2021 von Dinamo Zagreb in die Mainmetropole. Nach einer Leihe zurück nach Zagreb wurde er im Sommer 2022 schließlich für eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Für die SGE kam er bislang insgesamt auf 75 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. 2022 gewann er mit der Eintracht die Europa League. Beim Sieg zum Bundesliga-Start gegen Darmstadt 98 (1:0) kam der Mittelfeldmann, der auch als Rechts- und Innenverteidiger eingesetzt werden kann, früh (6. Minute) für den verletzten Sebastian Rode ins Spiel.

VfB Stuttgart: Geht auch Mavropanos?

Der VfB will im defensiven Mittelfeld offenbar nachjustieren, nachdem durch den Endo-Abschied nur noch Atakan Karazor als klassischer Sechser zur Verfügung steht. Den Schwaben droht in Konstantinos Mavropanos zudem offenbar der Abgang eines nächsten Leistungsträgers. Der Innenverteidiger befindet sich in Gesprächen mit Premier-League-Klub West Ham United.