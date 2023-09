Ex-BVB-Star trifft doppelt: Inter feiert höchsten Derbysieg seit 49 Jahren

Inter Mailand hat den höchsten Sieg seit 49 Jahren im prestigeträchtigen Stadt-Derby, dem „Derby della Madonnina“, gegen die AC Mailand gefeiert. Der Champions-League-Finalist setzte sich am Samstag gegen den Erzrivalen mit 5:1 (2:0) durch. Inter ist in der Serie A nach vier Spieltagen damit die einzige Mannschaft ohne Punktverlust und Tabellenführer, Milan ist mit neun Zählern Dritter.

Ein früheres Bundesliga-Trio ragte heraus. Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (5./69. Minute) erzielte zwei Treffer. Der frühere Gladbacher Marcus Thuram (38.) sowie Hakan Calhanoglu (79./Foulelfmeter), einst in Hamburg und in Leverkusen, erzielten die weiteren Inter-Tore. In der Nachspielzeit sorgte Davide Frattesi (90.+3) für den Endstand. Rafael Leão (57.) erzielte das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht von Milan.

Inter und Milan unter der Woche in der Champions League im Einsatz

Inter ist mit dem Sieg eine herausragende Generalprobe für die Champions League gelungen. Der unterlegene Vorjahresfinalist spielt am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) bei Real Sociedad. Milan muss einen Tag früher zuhause gegen Newcastle United (18.45 Uhr/DAZN) ran. Die im Derby vorgeführten „Rossoneri“ gastieren dann am 4. Oktober am 2. Spieltag der Königsklasse bei Borussia Dortmund.