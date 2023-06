Haaland nach Pleite frustriert und ausgebuht – Solbakken erklärt Auswechslung

Die irre Geschichte von Will Still

Videospiel machte ihn zum Profitrainer: „Mir war das Geld so was von egal“

Im Alter von 30 Jahren ist Will Still nicht nur der jüngste Trainer in den Topligen des europäischen Fußballs. Sein Werdegang ist kurios: Vom „Football Manager“-Zocker schafft er es zum Proficoach bei Stade Reims. Der Klub nimmt für ihn sogar eine Strafe von 25. 000 Euro pro Spiel in Kauf. Ein Gespräch.