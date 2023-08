Nach Endo-Verkauf: VfB droht Abgang von nächstem Leistungsträger

Der Bundesliga-Start ist dem VfB Stuttgart gelungen. In beeindruckender Manier zeigten die Schwaben dem VfL Bochum (5:0) am Samstagnachmittag die Grenzen auf. Personell gibt es inmitten der Freude über den Kantersieg und den Sprung an die Tabellenspitze allerdings wohl den nächsten herben Nackenschlag. Wie Sky berichtet, steht Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos vor dem Wechsel in die Premier League zu West Ham United.

Demnach sei sich der Grieche selbst bereits seit einiger Zeit mit dem Conference-League-Sieger einig, nun würden sich auch die beiden Klubs mehr und mehr annähern. Der Transfer soll zeitnah abgeschlossen werden. Für den VfB wäre der Mavropanos-Abgang der zweite schwerwiegende Verlust binnen weniger Tage. Erst am Freitag war der Wechsel von Kapitän Wataru Endo zum FC Liverpool perfekt gemacht worden. Immerhin: Nach den kolportierten 19 Millionen Euro für Endo soll auch der Mavropanos-Deal eine Ablösesumme in Höhe von rund 20 Millionen zuzüglich etwaiger Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen in die VfB-Kasse spülen.

Der sportliche Wert des Innenverteidigers für die Schwaben ist allerdings unstreitbar. In der vergangenen Saison hatte der 25-Jährige in 34 Pflichtspielen auf dem Platz gestanden und war als Stammspieler gesetzt. Den Gala-Auftritt seiner Teamkollegen gegen Bochum verpasste der 19-malige griechische Nationalspieler dagegen aufgrund von Adduktorenproblemen.