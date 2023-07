Marokkos erste Frauen-WM: „Werden alle Araber bei diesem Event vertreten“

Schon bevor der Ball bei der Weltmeisterschaft in Australien und Marokko rollt, gilt für die Spielerinnen von Marokko: Sie sind Gewinnerinnen. Denn das Land ist das erste Frauen-Team aus der arabischen Welt, das sich für eine WM qualifiziert hat. „Das ist erst der Anfang für den Fußball der Frauen hier“, sagte Kapitänin Ghizlane Chebbak nach dem Halbfinal-Sieg über Nigeria im Afrika-Cup, der die WM-Teilnahme perfekt machte.

Marokko ist im internationalen Frauenfußball noch ein unbeschriebenes Blatt – oder wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach der Gruppen-Auslosung sagte: Sie waren auf der Fußball-Landkarte „nicht so häufig Thema“. Das liegt vorrangig am Stellenwert des Sports im arabischen Raum. In Ländern wie Marokko, Ägypten oder Algerien wird Fußball aufgrund der kulturellen Geschichte nach wie vor als Männersport angesehen. Dementsprechend zeigen viele Verbände kein großes Interesse daran, in die heimischen Frauen-Ligen oder -Nationalteams zu investieren.

Investitionen vor Afrika-Cup: Marokko zeigt, wie es geht

Doch 2018 änderte Marokko seine Strategie mit Blick auf den Afrika-Cup 2022 im eigenen Land. Mit Millionen-Investitionen stärkte die Regierung die Infrastruktur, indem die Vereine der 1. und 2. Liga ihren Spielerinnen einen Mindestlohn zahlen mussten. Zudem ist es Pflicht, eine U17- und eine U15-Mannschaft zu betreiben. Der Effekt zeigte sich im vergangenen Jahr deutlich: Das Team aus Marokko zog als erste arabische Mannschaft in die K.o.-Runde des Afrika-Cups ein und wurde anschließend vor mehr als 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Vize-Afrikameister.

„Für Ägypten, Tunesien und Algerien ist Marokko ein Vorbild. Wenn sie wollen, dass ihre Frauenmannschaften gut abschneiden, müssen sie investieren, sich engagieren und gut planen“, kommentierte Sportjournalistin Agnes Amondi den marokkanischen Erfolg.

Marokko-Fans feiern während des Finals des Afrika-Cups. © Quelle: picture alliance / empics

Eine der Gesichter des Teams ist Kapitänin und Stürmerin Chebbak (AS Far). Mit ihrer starken und leichtfüßigen Art zu spielen wurde sie beim Afrika-Cup Torschützenkönigen und Spielerin des Turniers. Nun will sie sich weiter für den Frauenfußball im arabischen Raum einsetzen. „Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns“, sagte Chebbak und fügte an: „Wir werden alle Araber bei diesem Event vertreten.“

Pedros bringt Marokko auf höheres Niveau

Für den sportlichen Erfolg ist vor allem Trainer Reynald Pedros verantwortlich. Der ehemalige Nationalspieler Frankreichs, der seit 2020 in Marokko tätig ist, hat die Marokkanerinnen auf ein anderes Niveau gehoben. Pedros bevorzugt einen defensiven Spielstil und setzt auf Kompaktheit. Neben Chebbak soll Rosella Ayana Akzente in der Offensive setzen. Die in England geborene Mittelfeldspielerin steht normalweise für Tottenham Hotspur auf dem Platz und gilt als der kreative Mittelpunkt des Teams.

In der Vorbereitung zeigten die Marokkanerinnen aber insbesondere im Sturm Schwächen: In den letzten vier Partien – unter anderem gegen die WM-Teilnehmerinnen aus der Schweiz und Italien – blieben sie torlos. Der große Traum vom Achtelfinale wird als Underdog der Gruppe H daher äußerst schwer. Und dennoch sollten Chebbak, Ayana und Co. nicht vergessen, was sie abseits des Platzes bereits bewegt haben. 2024 wird Marokko erneut den Afrika-Cup ausrichten.