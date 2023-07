WM-Erweiterung eine gute Idee? Die Bilanz nach dem ersten Spieltag

Für Coach Lorne Donaldson ist die Angelegenheit ziemlich klar: Dass seine Spielerinnen aus Jamaika wie schon bei der WM 2019 in Frankreich auch jetzt bei der Endrunde in Australien und Neuseeland mitspielen, sei ein Segen für die „Reggae Girlz“. Und für den Fußball. Tatsächlich ist die auf den fünften Kontinent transportierte Fröhlichkeit ansteckend. Nach der Nullnummer gegen den Mitfavoriten Frankreich steht das Außenseiterduell gegen Panama an. Danach könnte es gegen Brasilien tatsächlich darum gehen, ob der mögliche Achtelfinalgegner Deutschlands vielleicht Jamaika heißt.

“Meine Spielerinnen entwickeln sich“, betont Donaldson, „weil einige die Chance bekommen haben, in den Topligen zu spielen.“ Fast die Hälfte seines Kaders steht in den USA oder England unter Vertrag. Für den Nationalcoach schließt sich die Lücke gerade. „Kleine Länder haben verstanden: Wir haben nicht die Ressourcen wie die großen Nationen, aber bei den Trainern und beim Staff tun wir mehr.“

Fehlt der Gruppenphase die Spannung?

Frankreichs Coach Hervé Renard findet ganz allgemein, dass der Fußball „immer näher zusammenrückt“. Der Mann hatte Saudi-Arabien bei der Männer-WM in Katar zur Sensation gegen den späteren Weltmeister Argentinien (2:1) geführt. Jenes Turnier bot in der Gruppenphase viel Spannung. Für die Frauen-WM ist die Wiederholung allerdings nicht unbedingt in Sicht.

Klar, Europameister England hat sich zu einem 1:0 gegen Haiti gequält, Olympiasieger Kanada kam über ein 0:0 gegen Nigeria nicht hinaus. Doch die Bilanz der WM-Neulinge Irland, Portugal, Sambia, Marokko, Vietnam, Panama, Haiti und den Philippinen fiel am ersten Spieltag ernüchternd aus: null Punkte, null Tore. Am Dienstag gaben die Philippinen den Partycrasher für Neuseeland, siegten mit 1:0. Das goldene Tor von Sarina Bolden war aber der erste Torschuss bei einer WM. Denn die Debütanten sind meist gut geordnet in der Defensive, aber überfordert in der Offensive.

Die Indizien verdichten sich, dass einige Topteams früh das Achtelfinalticket in der Tasche haben. Erst mit der K.-o.-Runde würde die WM dann für die USA, England, Spanien, Deutschland und Brasilien so richtig beginnen. Dann hätte auch die fürs Trendscouting zuständige Silvia Neid recht, die die Erweiterung auf 32 Teilnehmer skeptisch beäugte: „Das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu früh.“ Es ist wie so oft eine Frage der Perspektive: Die Entwicklung durch ein WM-Erlebnis fördern – oder lieber warten?

Mehr Zuschauer als noch 2019

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat analog zu den Männern auch für die Frauen die „beste und größte WM aller Zeiten“ ausgerufen. In einer Mitteilung des Weltverbands sprach er am Dienstag mit Blick auf den Turnierstart von einem „großen Erfolg“. Auf jeden Fall wächst die Anteilnahme: Zu fünf der ersten zwölf Partien kamen mehr als 40 000 Fans. 2019 waren es nur sechs Spiele insgesamt. Der Besucherschnitt von vor vier Jahren (21 756) wird vermutlich übertroffen, nach FIFA-Angaben wurden für die 64 Partien der Endrunde bereits mehr als die angestrebten 1,5 Millionen Tickets abgesetzt. Doch wenn es so einseitig abläuft wie beim 6:0 der DFB-Frauen gegen Marokko, fehlen elementare Zutaten für gute Unterhaltung des Publikums.

2027 könnte die WM nach Südafrika gehen. Die gemeinsame Bewerbung von Deutschland, den Niederlanden und Belgien finden zwar viele in Europa richtig klasse, doch dem Vernehmen nach kann sich manch ein FIFA-Funktionär eher dafür erwärmen, beim Kongress im Mai 2024 für den afrikanischen Kontinent zu stimmen.