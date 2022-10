﻿Es braucht Schnee und Ideen: Wie sieht die Zukunft des Wintersports aus?

Vor dem Start in die Alpine Weltcupsaison in Sölden bereitet auch dem Wintersport die drohende Explosion der Energiekosten Sorgen. Die Produktion von Kunstschnee gehört zu den energieintensivsten und damit teuersten Angelegenheiten. Lösungen sind gefragt.

Am Wochenende wird die Wintersaison in Sölden eröffnet.

Es gibt Menschen in diesem Land, die sich trotz der drohenden Energiekrise einen besonders schneereichen Winter wünschen. Skisprungstar Karl Geiger und Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick dürften zwei von ihnen sein. Fällt viel Weiß vom Himmel, ließe sich nämlich viel Strom sparen. Klingt grotesk, ist aber logisch, denn im Wintersport gehört die Produktion von Kunstschnee zu den energieintensivsten und damit teuersten Angelegenheiten.

In Deutschlands größtem Alpinskigebiet Sudelfeld zum Beispiel kostete vor zwei Jahren die Produktion von 300.000 Kubikmeter Kunstschnee etwa 1,3 Millionen Euro. Zum Jahresende laufen bei den meisten Liftbetreibern die Verträge mit ihren Energielieferanten aus – dann droht eine Erhöhung um das Drei- bis Sechsfache. Die Explosion der Kosten wegen des Ukraine-Kriegs betrifft auch die Organisatoren von Wintersport-Großveranstaltungen – nicht nur im Ausland, wo im österreichischen Sölden am Wochenende mit dem Riesenslalom der Frauen (Samstag) und Männer (Sonntag, jeweils 10 Uhr, Eurosport) die Weltcupsaison im alpinen Skisport beginnt. Dort liegt übrigens im Tal aktuell kein Schnee, sondern nur ab einer Höhe von 3000 Metern. Das änderts sich auch bis zum Wochenende nicht. Auch die Events in Deutschland sind betroffen. Es könne sogar „an die Existenz gehen“, befürchtet Florian Stern als Organisator des Auftaktspringens der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

Absagenflut wird befürchtet

Der Internationale Skiverband Fis fürchtet schon jetzt eine Absagenflut im Weltcupkalender. „Gegenwärtig haben wir keinen Plan B“, gab Michel Vion als Fis-Generalsekretär kürzlich zu. Er fürchtet vor allem den öffentlichen Aufschrei, wenn die Menschen Strom sparen sollen, aber gleichzeitig jede Menge Energie für die Kunstschneeproduktion und Flutlichtevents „verpulvert“ wird.

Sechs der sieben Weltcups der Skisprungmänner in Titisee-Neustadt, Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Willingen im kommenden Winter sind in den Abendstunden geplant. An der Austragung der Skiweltcups in Deutschland hängen Millioneneinnahmen für den Deutschen Skiverband (DSV), die für den Wintersport überlebensnotwendig sind.

„Es gibt ein klares Go für die Weltcups in Deutschland“, sagt Horst Hüttel, im DSV für Skispringen und Nordische Kombination zuständig. „Wir sind uns bewusst, dass das auch kritische Stimmen hervorrufen kann. Aber da hängen so viele Einnahmen vom Tourismus bis zu den TV- und Marketingeinnahmen für den DSV dran. Wenn diese wegfallen würden, setzen wir eine Spirale in Gang, die die Substanz des gesamten Sports gefährden könnte.“

Trotzdem werden im deutschen Wintersport Einsparmöglichkeiten geprüft. Die Bob- und Rodelbahnen in Deutschland werden in diesem Jahr später als üblich vereist. In der Erfurter Eislaufhalle wird das Innenfeld nicht mehr vereist. Und die Internationale Biathlon-Union hat sogar eine eigene Taskforce zum Thema Energiesparen gegründet. Im Februar steht schließlich die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof an. Das Wintersport-Mekka in Thüringen rühmt sich damit, dass seit dem Umbau der Arena 60 Prozent des Energiebedarfs mit Fotovoltaiktechnik, Abwärmenutzung und einem eigenen Blockheizkraftwerk gedeckt werden. Trotzdem muss noch ein guter Teil der fünf Millionen Kilowattstunden Strom für Biathlonarena, Skihalle und Rodelbahn bezahlt werden.

Auf Matten statt auf Schnee landen

Neue Ideen im Wintersport sind gefragt. Eine wird beim Saisonauftakt der Skispringer im polnischen Wisla am 5. und 6. November ausprobiert. Erstmals bei einem Weltcup werden Karl Geiger und Co. dort statt auf Schnee auf Matten landen, auf denen ansonsten im Sommer trainiert wird. „Die Beschneiung einer Schanze kostet laut Aussagen der Betreiber derzeit etwa 150.000 Euro“, erklärt Hüttel.

Er hofft, dass Wintersport auch künftig überwiegend auf Schnee ausgetragen wird. Deshalb hat Hüttel für den Winter einen Wunsch: „Schon wegen der Energiekrise wünsche ich mir keinen extrem kalten Winter. Aber ideal wäre, wenn es am Anfang eine kalte Phase mit viel Naturschnee gibt, der dann für den ganzen Winter reicht.“ Damit der Wintersport Strom sparen kann.