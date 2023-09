Auf diese Gegner treffen Leverkusen und Freiburg in der Europa League

Vorjahres-Halbfinalist Bayer Leverkusen bekommt es in der Gruppenphase der Europa League mit dem Qarabag FK aus Aserbaidschan, Molde FK aus Norwegen und BK Häcken aus Schweden zu tun. Für den zweiten Bundesliga-Starter SC Freiburg wird es hingegen schwieriger. Die Breisgauer treffen auf Titelverteidiger West Ham United, Olympiakos Piräus und den TSC Backa Topola aus Serbien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Der Startschuss für die Partien fällt am 21. September. Abgeschlossen wird die Gruppenphase am 6. Dezember. Einen Platz im Achtelfinale sicher haben nur die acht Gruppensieger. Die Zweitplatzierten treffen in einer Zwischenrunde auf die Dritten der acht Champions-League-Gruppen. Diese Playoffs zur K.o.-Runde werden am 18. Dezember ausgelost und am 15. und 22. Februar 2024 ausgetragen. Über das Achtelfinale (7. und 14. März), das Viertelfinale (11. und 18. April) und das Halbfinale (2. und 9. Mai) geht es schließlich zum Endspiel am 22. Mai in Dublin.

Die Gruppen der Europa-League-Saison 2023/2024 im Überblick

Gruppe A

West Ham United, Olympiakos Piräus, SC Freiburg, TSC Backa Topola

Gruppe B

Ajax Amsterdam, Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion, AEK Athen

Gruppe C

Glasgow Rangers, Betis Sevilla, Sparta Prag, Aris Limassol

Gruppe D

Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon, Sturm Graz, Raków Częstochowa

Gruppe E

FC Liverpool, Linzer ASK, Union Saint-Gilloise, FC Toulouse

Gruppe F

FC Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos Athen

Gruppe G

AS Rom, Slavia Prag, Sheriff Tiraspol, Servette Genf

Gruppe H

Bayer Leverkusen, Qarabag FK, Molde FK, BK Häcken