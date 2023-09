Im Liveticker: Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase

Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin kennen ihre Gegner in der Champions League bereits. Einen Tag nach der Auslosung in der Königsklasse erfahren auch die Bundesliga-Kontrahenten Bayer Leverkusen und SC Freiburg ihre Aufgaben in der Europa League.

Bayer schaffte es vergangene Saison bis ins Halbfinale des zweitwichtigsten europäischen Klubwettbewerbs und ist neben den Top-Teams FC Liverpool und AS Rom in Topf eins gesetzt. Der SC Freiburg scheiterte in der vergangenen Spielzeit im Achtelfinale und wird aus Topf drei gezogen.





Deutsche Duelle sind in der Gruppenphase nicht möglich. Der erste Vorrunden-Spieltag findet am 21. September, der letzte am 14. Dezember statt. Die Partien werden immer donnerstags ausgetragen. Das Finale steigt am 22. Mai 2024 in Irlands Hauptstadt Dublin.