Europa League: Auslosung der Gruppenphase live im TV und Online-Stream sehen

Deutschland ist in dieser Europa-League-Saison mit zwei Teams vertreten: Der SC Freiburg sowie der Bayer Leverkusen haben sich durch ihre Platzierung in der vergangenen Bundesliga-Saison für den Wettbewerb qualifiziert. Die Freiburger mit Trainer Christian Streich sind zum zweiten Mal in Folge im zweithöchsten europäischen Wettbewerb vertreten. Die Werkself mit Coach Xabi Alonso überzeugte nach dem Ausscheiden aus der Champions-League-Gruppenphase in der vergangenen Saison in der Europa League, scheiterte erst im Halbfinale an AS Rom.

Am Freitag (13 Uhr) wissen die Klubs, auf welche Gegner sie in der diesjährigen Europa-League-Saison treffen werden, denn dann findet im Grimaldi Forum in Monaco die Auslosung der Gruppenphase statt. Insgesamt 32 Teams kämpfen in der Europa League vom 21. September bis zum 14. Dezember um den Einzug ins Sechzehntelfinale des Wettbewerbs. Das Ziel der Klubs ist das Finale am 22. Mai im Aviva Stadion in Dublin.

Wie sehe ich die Auslosung zur Europa-League-Gruppenphase live im TV?

Im Free-TV ist die Auslosung zur Gruppenphase der Europa League nicht zu sehen. Dafür bietet der Pay-TV-Sender Sky die Ziehung über seinen Sender Sky Sport News im Livestream an, dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Wird es einen Livestream geben?

Neben der Übertragung bei Sky Sport News bietet Sky auch eine Alternative in der Sky-App sowie auf der Website an. Außerdem wird die Auslosung um 13 Uhr auf der offiziellen Seite der UEFA übertragen. Dieser Service ist kostenlos und benötigt keine weitere Anmeldung oder Registrierung unter uefa.com. Zudem zeigt ServusTV On die Auslosung ab 13 Uhr ebenfalls kostenlos im Livestream.

Wie verfolge ich die Auslosung zur Gruppenphase in der Europa League im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet einen Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase in der Europa League an. Auf sportbuzzer.de könnt ihr die Ziehung ab 13 Uhr verfolgen.