Adli und Co. in Torlaune: Leverkusen untermauert Topform gegen Häcken

Europa League kompakt

Liverpool wendet Patzer in Linz ab - Auch Roma muss lange zittern

Der FC Liverpool und die AS Rom haben zum Auftakt der Europa League mühevolle Siege errungen. Die „Reds“ von Trainer Jürgen Klopp gerieten beim Linzer ASK gar in Rückstand. Die Römer um Star-Coach José Mourinho taten sich in Moldau bei Sheriff Tiraspol ähnlich schwer.