Liverpool wendet Patzer in Linz ab - Auch Roma muss lange zittern

Linzer ASK – FC Liverpool 1:2 (1:0)

Erstmals seit 2016 startet der FC Liverpool nicht in der Champions League. Nach der schwierigen Vorsaison müssen sich Jürgen Klopp und sein Team mit der Europa League zufrieden geben. Und beim Start in diesen Wettbewerb taten sich die „Reds“ am Donnerstag schwer: Bei der Linzer ASK lagen Klopps Schützlinge zur Halbzeit sogar zurück, ehe man das Spiel in der zweiten Halbzeit noch drehte.

Klopp bot in Oberösterreich eine halbe B-Elf auf, setzte unter anderem auf den 17 Jahre alten Ben Doak. Die Spielkontrolle lag im ersten Durchgang weite Phasen lang beim österreichischen Bundesligisten. Florian Flecker erzielte dann sogar die sensationelle Führung für den LASK (14. Spielminute). Der große Favorit wachte erst nach der Pause auf: Nach einigen Umstellungen wandte Liverpool den Fehlstart durch Treffer von Darwin Nunez (56.), Luis Diaz (63.) und Mo Salah (88.) doch noch ab.

Sherriff Tiraspol – AS Rom 1:2 (0:1)

Ein deutlicheres Ergebnis zum Europa-League-Start dürfte sich auch Jose Mourinho mit der AS Rom vorgestellt haben. Bei Sherriff Tiraspol hatte die Roma lange Probleme. Die Führung für den Serie-A-Klub per Eigentor durch Kiki (45.+4) konterten die Gastgeber nach der Pause durch einen Treffer von Cristian Tovar (57.). Doch Romelu Lukaku brachte Mourinhos Team letztlich doch noch auf die Siegerstraße (65.).

Die weiteren Ergebnisse im Überblick: