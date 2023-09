Was man für die neue Europa-League-Saison wissen muss

Donnerstagabend startet die Europa League in die Gruppenphase. Auch für die deutschen Mannschaften wird es nun ernst. Für Bayer Leverkusen startet die Spielzeit gegen den schwedischen Außenseiter BK Häcken (Donnerstag, 18.45 Uhr/RTL+). Für den SC Freiburg wird es direkt ein wenig anspruchsvoller. Die Breisgauer müssen in der ersten Partie bei Olympiakos Piräus (Donnerstag, 21 Uhr/RTL) ran.

Doch wie geht es im Anschluss weiter, wer überträgt die Spiele und um wie viel Preisgeld geht es für die Vereine? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Wann sind die Termine für die Gruppenspiele?

Die Partien in der Europa-League-Gruppenphase werden jeweils donnerstags ausgetragen. Das sind die konkreten Termine für die Gruppenspiele:

1. Spieltag: 21. September

2. Spieltag: 5. Oktober

3. Spieltag: 26. Oktober

4. Spieltag: 9. November

5. Spieltag: 30. November

6. Spieltag: 14. Dezember

Gegen wen spielen die deutschen Mannschaften?

Bayer Leverkusen hat es in der Gruppe H mit machbaren Gegnern zu tun. Nach der Partie gegen BK Häcken warten noch Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan und der norwegische Verein Molde FK.

Der SC Freiburg hat hingegen eine der schwereren Gruppen der diesjährigen Europa-League-Saison erwischt. Die Breisgauer bekommen es in der Gruppe A nach dem Spiel gegen Olympiakos Piräus noch mit dem amtierenden Conference-League-Champion West Ham United und der serbischen Mannschaft Bačka Topola zu tun.

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Wie auch schon in den vergangenen zwei Saisons zieht nur der Erstplatzierte jeder Gruppe direkt ins Achtelfinale ein. Die Zweitplatzierten müssen in den Play-offs gegen die Drittplatzierten aus der Champions-League-Gruppenphase weiter um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Die Drittplatzierten steigen in die Play-offs der Conference League ab.

Die Europa League-Termine ab dem Achtelfinale:

Auslosung Play-offs: 18. Dezember

Play-off-Spiele: 15./22. Februar

Auslosung Achtelfinale: 24. Februar

Achtelfinale: 7./14. März

Auslosung Viertelfinale und Halbfinale: 15. März

Viertelfinale: 11./18. April

Halbfinale: 2./9. Mai

Finale: 22. Mai im Aviva Stadion in Dublin

Das Europa League-Finale der Saison 2023/2024 findet im Aviva Stadium in Dublin statt. © Quelle: imago images/Inpho Photography

Zur kommenden Saison, also zum Spieljahr 2024/2025, ändert sich auch in der Europa League der Modus. Dann greift erstmals die von der UEFA beschlossene Reform des Wettbewerbs, durch welche alle Mannschaften in einer Liga um den Einzug in die K.-o.-Runde kämpfen.

Wo ist die Europa League im TV zu sehen?

RTL hat in Deutschland die Rechte für die Übertragung der Europa League und der Conference League exklusiv. Ein Spiel pro Woche gibt es donnerstags live im Programm des Privatsenders. Weitere ausgewählte Highlight-Spiele, darunter auch alle mit deutscher Beteiligung, überträgt das Streamingportal RTL+.

Um wie viel Geld geht es für die Mannschaften?

Bayer Leverkusen und der SC Freiburg haben sich bereits wie alle anderen 30 Teilnehmer ein Startgeld von 3,36 Millionen Euro gesichert. Mit jedem Sieg oder Unentschieden können sich die Vereine noch mehr Geld sichern.

Siegprämie für ein Spiel in der Gruppenphase: 630.000 Euro

Prämie für ein Unentschieden: 210.000 Euro

Prämie für den Gruppensieger: 1,1 Millionen Euro

Prämie für den Gruppenzweiten: 550.000 Euro

Prämie für das Erreichen der Zwischenrunde (als Gruppenzweiter der UEL und als Gruppendritter der UCL): 500.000 Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Achtelfinale: 1,2 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Viertelfinale: 1,8 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Halbfinale: 2,8 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für das UEL-Finale: 4,6 Millionen Euro

Prämie für den Europa-League-Sieg: 4 Millionen Euro

Prämie für die Qualifikation für den UEFA-Supercup 2024/25 (als UEL-Sieger): 3,5 Millionen Euro

Der SC Sevilla sammelte in der vergangenen Saison als Sieger der Europa League einiges an Geld. © Quelle: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Wie in der Champions League werden von der UEFA auch in der Europa League auf Basis des UEFA-Klubkoeffizienten Prämien ausgezahlt: insgesamt 69,75 Millionen Euro. Der in dieser Wertung Schlechtplatzierteste diesjährige Europa-League-Teilnehmer an der Gruppenphase, also der 32., kassiert 132.000 Euro – also einen Anteil. Platz 31 erhält zwei Anteile (264.000 Euro), Platz 30 drei Anteile (396.000 Euro), usw. Der Bestplatzierte UEL-Teilnehmer kassiert 4,224 Millionen Euro extra.

Weitere 139,5 Millionen Euro schüttet die UEFA anteilig auf Basis des jeweiligen Fernsehmarktes der Teilnehmer aus.

Bayer Leverkusen rangiert beim UEFA-Klubkoeffizienten derzeit auf Platz 21. Der SC Freiburg liegt auf Position 95.